«Глупая информация»: в МВД опровергли отставку Юрия Стерликова

Юрий Стерликов возглавляет новосибирскую полицию с 2015 года





В полиции опровергли информацию об увольнении начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова.





Накануне сообщения об увольнении Юрия Стерликова появились в СМИ.





«Мы опровергаем эту информацию со вчерашнего дня. Ладно по Штельмаху, там приказ был, а здесь-то? Опровергаем это, прямо в жёстком ключе опровергаем эту глупую информацию», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.





Юрий Юрьевич Стерликов родился 22 июля 1965 года в города Ухта Коми АССР. В 1986 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. После окончания школы милиции начал службу оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Железнодорожного райисполкома города Пензы. С 9 июля 2010 года по 14 февраля 2015 года возглавлял ГУ МВД России по Самарской области. В 2011 году ему присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции. 14 февраля 2015 года назначен на должность начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области.



Вчера стало известно, что начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах покинул свой пост. Его уволили приказом министра внутренних дел.