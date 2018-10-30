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Новосибирцы набрали в долг почти 50 миллиардов рублей

Объём полученных денег значительно вырос по сравнению с прошлым годом

С начала года жители региона взяли почти 10 тысяч ипотечных кредитов 
С начала года жители региона взяли почти 10 тысяч ипотечных кредитов 


Аналитики Объединенного кредитного бюро подсчитали, сколько денег новосибирцы взяли в долг за девять месяцев 2018 года.


По данным статистики, жители Новосибирской области стали чаще брать займы в банке. Общая сумма выданных кредитов за три квартала 2018 года составила 48,2 миллиарда рублей. В прошлом году этот показатель был на отметке 30,2 миллиарда рублей.


Жители региона стали чаще брать крупные потребительские кредиты наличными (21 миллиард рублей в 2018 году, 12,2 миллиарда рублей — в 2017 году). Также в сравнении с прошлым годом увеличилась сумма выданных автокредитов: 1,5 миллиарда рублей в 2018 году, 1,1 миллиарда — в 2017 году.


По данным аналитиков, значительно увеличилось количество выданных ипотечных кредитов. С начала 2018 года жители региона взяли 9720 ипотечных кредитов на общую сумму более 18,5 миллиарда рублей. В 2017 году за этот же период было взято 6341 кредит на сумму 10,7 миллиарда.


В целом по России выдача розничных кредитов увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданных кредитных денег в стране увеличился на 38%, добавили в ОКБ.


В середине октября эксперты назвали доходы новосибирцев, с которыми легко жить с кредитной квартирой.

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