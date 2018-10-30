Будет видно в метель: «Горэлектротранспорт» по-новому раскрасил трамваи-снегоуборщики

Новые цвета должны быть заметнее в метель

Новосибирский «Горэлектротранспорт» обновил снегочисты — предполагается, что так снегоуборочная техника будет лучше видна в метель.





«В рамках подготовки к зимнему режиму эксплуатации в трамвайных депо подготовлена вся необходимая спецтехника, в том числе специальные снегоочистительные вагоны, — сообщается на сайте МКП «Горэлектротранспорт». — В этом году принято решение обновить внешний вид снегоочистительной техники».





По информации ГЭТ, в этом году снегочисты выкрасили в ярко-жёлтый цвет, чтобы технику было видно в тёмное время суток и во время снегопадов. До этого вагоны были тёмно-красного цвета.





В этом году для уборки улиц от снега мэрия подготовила 600 машин, на содержание и обеспечение работы городских ДЭУ в этом году направлено около 1,5 миллиарда рублей.

