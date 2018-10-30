Будет видно в метель: «Горэлектротранспорт» по-новому раскрасил трамваи-снегоуборщики
Теперь снегочисты раскрашены в два цвета
Новосибирский «Горэлектротранспорт» обновил снегочисты — предполагается, что так снегоуборочная техника будет лучше видна в метель.
«В рамках подготовки к зимнему режиму эксплуатации в трамвайных депо подготовлена вся необходимая спецтехника, в том числе специальные снегоочистительные вагоны, — сообщается на сайте МКП «Горэлектротранспорт». — В этом году принято решение обновить внешний вид снегоочистительной техники».
По информации ГЭТ, в этом году снегочисты выкрасили в ярко-жёлтый цвет, чтобы технику было видно в тёмное время суток и во время снегопадов. До этого вагоны были тёмно-красного цвета.
В этом году для уборки улиц от снега мэрия подготовила 600 машин, на содержание и обеспечение работы городских ДЭУ в этом году направлено около 1,5 миллиарда рублей.
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Анна Богданова
Фото get-nsk.ru