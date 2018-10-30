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Музей Новосибирска начал собирать у горожан письма и фото жертв репрессий

Из них сделают электронный архив репрессированных сибиряков

Архив начал свою работу 30 октября 
Архив начал свою работу 30 октября 


Музей Новосибирска решил создать электронный архив о жертвах политических репрессий на территории Новосибирской области — проект музея получил название «Возвращение памяти».


Электронный архив уже начали наполнять данными. 


«В День памяти жертв политических репрессий (30 октября. — Прим. ред.) Музей Новосибирска запускает долгосрочный проект по сбору воспоминаний и документов о репрессированных в Новосибирске или о людях, сосланных в наш город. Сотрудники музея примут от горожан документы, письма, фотографии и воспоминания (оригиналы или цифровые копии), связанные с жертвами репрессий. Куратором проекта будет известный краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов.


Итогом работы станет электронный архив, в котором будут содержаться персональные данные о каждом, кто пострадал от репрессий на территории Новосибирской области.


«После создания начальной версии архива каждый новосибирец сможет самостоятельно вносить информацию или искать сведения о близких. Этот проект — новое направление работы Центра устной истории музея. <…> В архив войдут сведения не только о репрессиях советского периода, но и о гонениях на инакомыслящих царской эпохи», — добавил Юрий Лобанов.


В создании электронного архива примут участие Институт истории СО РАН, а также общественные организации «Колокол» и «Мемориал». 


Фотографии, документы письма и воспоминания (оригиналы или цифровые копии) можно присылать на почту muzgor@mail.ru, в сообщениях на аккаунты Музея Новосибирска в социальных сетях или принести в музей по адресу Чаплыгина, 27.


26 октября на территории бывшего завода «Точмаш» вскрыли капсулу времени, которую заложили ещё в 1968 году, — НГС первым увидел текст трогательного письма комсомольцев и пообщался с очевидцем события 50-летней давности. Многие не могли сдержать слёз.

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