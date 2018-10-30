Новосибирской области дадут 1,5 миллиарда, чтобы выровнять бюджет

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков

Утром 30 октября на сессии Заксобрания первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно около 1,5 миллиарда рублей в виде дотаций на выравнивание.







Как сообщил Александр Жуков, решение о выделении дополнительных средств будет вынесено на трёхсторонней комиссии. «В ближайшее время комиссия соберётся и после ноябрьских праздников будут определены средства, которые в рамках различных национальных проектов будут выделяться регионам. На 19-й год сейчас уже заложены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 5,8 миллиардов. Это чуть больше, чем в прошлом году. Но нужно понимать, что до конца года будут поправки в бюджет и Новосибирской области будет выделено ещё порядка 1,5 млрд рублей. Это очень важно, потому что это достаточно серьёзная финансовая помощь», — рассказал Александр Жуков.





О том, что Новосибирская область получит 5,8 миллиардов рублей дотаций из федерального бюджета стало известно из документов законопроекта, внесённого в Госдуму 29 сентября.







Объём таких дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения. Александр Жуков отметил, что сейчас федеральные власти при распределении средств делают основной упор на эффективность их траты. «Потому что тенденция такая по разным регионам, что денег выделяется достаточно, а они оказываются невостребованными до конца года», — пояснил Александр Жуков.





12 октября стало известно, что в ближайшие три года Новосибирская область получит дополнительно 17 миллиардов рублей из федерального бюджета — эти средства направят на строительство перинатального центра, Сибирского кольцевого источника фотонов, регионального центра волейбола и ледовой арены.