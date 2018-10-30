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ГИБДД объявила в розыск водителя, который устроил аварию во дворе на Затулинке

Также автоинспекторы ищут очевидцев происшествия

В результате аварии 54-летняя женщина оказалась в больнице. Фото с места ДТП
В результате аварии 54-летняя женщина оказалась в больнице. Фото с места ДТП


Новосибирская Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который 29 октября сбил женщину во дворе жилого дома на Затулинке и скрылся с места ДТП.


По информации ГИБДД, инцидент произошёл в 14:45 во дворе дома № 20 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по внутридворовому проезду дома № 20 на улице Зорге со стороны дома № 18 в сторону дома № 22 на улице Громова. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который стоял по направлению движения автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


В результате в больницу попала 54-летняя женщина — у неё сломана нога


Сейчас автоинспекторы ищут водителей, очевидцев аварий и видеозаписи с места ДТП. Всех, кто был свидетелем случившегося, ГИБДД просит обратиться по телефонам 102 или 232–23–51.


Ранее стало известно, что поздно вечером 29 октября на Титова автомобиль Nissan Sunny сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП мужчина был госпитализирован с переломом. 

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