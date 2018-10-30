Прокуратура решила оштрафовать авиакомпанию S7 за задержку рейсов

Кроме этого в августе 2018 выявлено еще два факта незаконной задержки рейсов: Владивосток – Гонконг (7 часов 54 минуты), Новосибирск – Красноярск (2 часа 24 минуты).

«Установлено, что 13.08.2018 ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» S7 на 8 часов 56 минут был задержан рейс по маршруту Благовещенск – Новосибирск. Вопреки требованиям закона, пассажирам этого рейса не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки, место для отдыха, гостиница», — сообщает пресс-служба ведомства.

Новосибирская транспортная прокуратура решила оштрафовать на 50 тысяч рублей авиакомпанию S7 за три задержки рейсов.

Задержки отправления указанных рейсов произошли по причинам, не связанным с необходимостью обеспечения безопасности полетов и/или авиационной безопасности.

«Например, на борту оказался дебошир, он угрожает безопасности полетов. Или нашли, например, мину на воздушном судне. В связи с этим всех эвакуировали <…> Или потоп произошел в аэропорту , или электричество отключилось <...> Перевозчик имеет право по этим причинам задержать вылет рейса», — пояснила причины, по которым может происходить задержка вылета, старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

В итоге ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

Корреспондент НГС отправил запрос в авиакомпанию с просьбой уточнить, будет ли оспариваться решение транспортной прокуратуры.

В прошлом году мировой суд оштрафовал авиакомпанию «ИрАэро» на 50 тысяч рублей за 8-часовую задержку рейса из Новосибирска.