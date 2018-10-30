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Прокуратура решила оштрафовать авиакомпанию S7 за задержку рейсов

Всего прокуроры насчитали три задержки

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    Самая большая задержка составила почти 9 часов

    Новосибирская транспортная прокуратура решила оштрафовать на 50 тысяч рублей авиакомпанию S7 за три задержки рейсов.

    «Установлено, что 13.08.2018 ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» S7 на 8 часов 56 минут был задержан рейс по маршруту Благовещенск – Новосибирск. Вопреки требованиям закона, пассажирам этого рейса не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки, место для отдыха, гостиница», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Кроме этого в августе 2018 выявлено еще два факта незаконной задержки рейсов: Владивосток – Гонконг (7 часов 54 минуты), Новосибирск – Красноярск (2 часа 24 минуты).

    Задержки отправления указанных рейсов произошли по причинам, не связанным с необходимостью обеспечения безопасности полетов и/или авиационной безопасности. 

    «Например, на борту оказался дебошир, он угрожает безопасности полетов. Или нашли, например, мину на воздушном судне. В связи с этим всех эвакуировали <…> Или потоп произошел в аэропорту , или электричество отключилось <...> Перевозчик имеет право по этим причинам задержать вылет рейса»,  — пояснила причины, по которым может происходить задержка вылета, старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

    В итоге ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

    Корреспондент НГС отправил запрос в авиакомпанию с просьбой уточнить, будет ли оспариваться решение транспортной прокуратуры.  

    В прошлом году мировой суд оштрафовал авиакомпанию «ИрАэро» на 50 тысяч рублей за 8-часовую задержку рейса из Новосибирска.

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    Александра Трофименко
    Фото  Александра Ощепкова

    ТЕКСТ

    Александра Трофименко

    ТЕГИ

    авиакомпаниятранспортная прокуратуразадержка вылета

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    КОММЕНТАРИИ (34) Обсудить
    ))))
    30 окт 2018 в 10:35
    +22 -3
    Ржу.Это для одной госпожи и её мужа, даже не комариный укус.
    Это прокуратура лишила чаевых официанта, который подавал им ужин.
    Роман (СуперТуз)
    30 окт 2018 в 10:40
    +4 -19
    Когда их с города выпрут вообще? Пусть в мск навсегда без права вазврата. Там и сидите. Туркиши вернуться, глядишь.
    dr.Zloy
    30 окт 2018 в 10:39
    +17 -4
    50 тысяч! Ого-го. Это может раззорить компанию.
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