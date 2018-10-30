«Ниссан» сбил пешехода на Титова: мужчину увезли в больницу

По информации Госавтоинспекции, у сбитого диагностировали перелом лонной кости

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте





Вечером 29 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Nissan Sunny сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:40 недалеко от дома № 40 на улице Титова.





«Водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Sunny двигался по улице Титова со стороны Станиславского в сторону Троллейной. Напротив дома № 40 на улице Титова он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного переход», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, в результате ДТП 34-летний мужчина с переломом лонной кости был госпитализирован.







На прошлой неделе Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо.

