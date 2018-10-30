«Ниссан» сбил пешехода на Титова: мужчину увезли в больницу
По информации Госавтоинспекции, у сбитого диагностировали перелом лонной кости
Вечером 29 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Nissan Sunny сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:40 недалеко от дома
«Водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Sunny двигался по улице Титова со стороны Станиславского в сторону Троллейной. Напротив дома
По его словам, в результате ДТП 34-летний мужчина с переломом лонной кости был госпитализирован.
На прошлой неделе Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым