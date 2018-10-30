подробности

«Ниссан» сбил пешехода на Титова: мужчину увезли в больницу

По информации Госавтоинспекции, у сбитого диагностировали перелом лонной кости

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте


Вечером 29 октября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Nissan Sunny сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 23:40 недалеко от дома № 40 на улице Титова.


«Водитель 1992 года рождения на автомобиле Nissan Sunny двигался по улице Титова со стороны Станиславского в сторону Троллейной. Напротив дома № 40 на улице Титова он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного переход», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, в результате ДТП 34-летний мужчина с переломом лонной кости был госпитализирован.


На прошлой неделе Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо.

Прочтений: 1301

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено