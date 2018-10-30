В Новосибирске поймали организатора азартных игр

32-летний новосибирец проводил азартные игры с 2017 по 2018 год

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела





Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего новосибирца, который обвиняется в проведении в Новосибирске азартных игр.





По версии следствия, подозреваемый с 2017 по 2018 год организовал и круглосуточно проводил азартные игры с материальными ставками и выигрышами.





«Азартные игры проводились вне игровой зоны с использованием персональных компьютеров, доступ к интерфейсу азартных игр, на которые предоставлялся по сети с сервера администраторов. Они же переводили внесенные наличные денежные средства на виртуальные счета игроков», — сообщили в пресс-службе СУ ССК России по Новосибирской области.





Организаторов вычислили и задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирску.





Сейчас установлена причастность к преступлению 32-летнего организатора и его троих соучастников, которые работали в игорных заведениях администраторами. Уголовное дело в отношении организатора возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору).





«По местам нахождения двух игорных заведений проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника и сервер с программным обеспечением», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.





В декабре прошлого года 14 новосибирцев пошли под суд за организацию трёх подпольных казино в разных районах города.

