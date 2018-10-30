В Кировском районе на одном из домов повис мужчина на верёвке

Он повис на высоте 13 этажа

Прибывшие на место сотрудники полиции помогли мужчине слезть

Вчера, 29 октября, поздно вечером в Кировском районе мужчина повис на верёвке на высоте 13 этажа. Он повис на многоэтажке, расположенной по адресу Виктора Уса, 2.







Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», мужчина провисел на доме почти целый час. Слезть без посторонней помощи он не смог, ему помогли сотрудники полиции.





Корреспонденту НГС пока не удалось дозвониться в дежурную часть ГУ МВД по Новосибирской области для получения комментария — телефон не отвечает.





Ранее НГС писал о том, что в Октябрьском районе выпала женщина из окна 14-этажного дома.