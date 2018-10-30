В Кировском районе на одном из домов повис мужчина на верёвке

Он повис на высоте 13 этажа

Прибывшие на место сотрудники полиции помогли мужчине слезть
Прибывшие на место сотрудники полиции помогли мужчине слезть

Вчера, 29 октября, поздно вечером в Кировском районе мужчина повис на верёвке на высоте 13 этажа. Он повис на многоэтажке, расположенной по адресу Виктора Уса, 2. 


Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», мужчина провисел на доме почти целый час. Слезть без посторонней помощи он не смог, ему помогли сотрудники полиции.


Корреспонденту НГС пока не удалось дозвониться в дежурную часть ГУ МВД по Новосибирской области для получения комментария — телефон не отвечает. 


Ранее НГС писал о том, что в Октябрьском районе выпала женщина из окна 14-этажного дома

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