В Кировском районе на одном из домов повис мужчина на верёвке
Он повис на высоте 13 этажа
Вчера, 29 октября, поздно вечером в Кировском районе мужчина повис на верёвке на высоте 13 этажа. Он повис на многоэтажке, расположенной по адресу Виктора Уса, 2.
Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», мужчина провисел на доме почти целый час. Слезть без посторонней помощи он не смог, ему помогли сотрудники полиции.
Корреспонденту НГС пока не удалось дозвониться в дежурную часть ГУ МВД по Новосибирской области для получения комментария — телефон не отвечает.
Ранее НГС писал о том, что в Октябрьском районе выпала женщина из окна 14-этажного дома.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54