Танцующий в вагонах метро новосибирец ненадолго попал в реалити-шоу «Дом-2»

Александр Караев танцует в метро Новосибирска с 2015 года





Новосибирец Александр, который танцевал за 100 рублей хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках, попал в реалити-шоу «Дом-2».



Танцор появился в эфире ТНТ вчера вечером, признался в любви участнице шоу Оксане Ряске, но его не поддержали на голосовании и не оставили в проекте. Подробности корреспонденту НГС рассказал сам Александр.





«Я не заселился [в дом на реалити-шоу], так как там проголосовали против меня. Там нужны мягкотелые, как пластилин, а я с характером. Там кому сказали проголосовать против меня, проголосовали против меня. <…> Им там команду в наушник дали: кого оставить, а кого убрать. <…> Но я понравился всем, я это видел. <…> Они меня использовали, как шоу, чтобы какой-то лучик солнца был в "Доме-2", а я благодарен им, что светанулся, как мне надо», — сообщил корреспонденту НГС Александр и добавил, что эфир «Дома-2» был для него ступенькой к дальнейшему продвижению в Москве.





Александр не исключил, что будет пробовать силы в различных телевизионных шоу: «Танцы», Comedy Club и в других проектах. Главной целью для себя новосибирский танцор определил премию Муз-ТВ, куда он хочет попасть под псевдонимом Алекс Шанс со своим рэпом.











Месяц назад Александр на своём YouTube-канале «2п2 флагмирдэй флагмирдэй» разместил видео о том, что он в Москве и снял квартиру-студию за 50 тысяч рублей в месяц. Неделю назад на канале появился ролик, где Александр обратился к ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и пообещал сделать её шоу интересней. После этого новосибирец опубликовал несколько видео, где он танцует в московском метро вместе с пассажирами и берёт за это от 50 до 200 рублей.







В Новосибирске молодой человек пояснял в своих роликах, что деньги собирает для контактного зоопарка в парке Берёзовая роща. Танцевал Александр исключительно за вознаграждение в 100 рублей, так как считал 50 рублей показателем бедности дающего. Поэтому купюры в 50 рублей он отказывался брать.







Также на своём канале в YouTube Александр сделал телемагазин, где рекламировал всё подряд: от аптек, пивных магазинов, кафе и секс-шопов до продажи обуви, цветов, одежды, шаурмы, свадебных платьев и услуг по изготовлению ключей.







О необычном танцоре НГС рассказал осенью 2015 года, когда молодой человек впервые появился со своими танцами в поездах метро. По собственному же признанию, танцевать Александр начал в пригородных электричках уже в 1998 году.