Уроженка Новосибирска выиграла золото на мировых соревнованиях по эстетической гимнастике

До этого гимнастки коллектива «Мадонна» становились победителями первого этапа Кубка мира 2017 года

Команда по эстетической гимнастике со спортсменкой из Новосибирска Алиной Болбат победила на этапе Кубка мира во Франции.







В минувшие выходные во французском городе Обонн прошёл третий этап Кубка мира по эстетической гимнастике. 28 октября по итогам выступления команда «Мадонна» из России оказалась лучшей, опередив команды Финляндии, Франции, Италии и Украины и завоевав золотую медаль.





Как рассказала корреспонденту НГС одна из спортсменок, уроженка Новосибирска Алина Болбат, подготовка к соревнованиям заняла два месяца. «Мы приехали после отдыха в конце августа и сентябрь–октябрь подготавливались. Сложнее всего было отогнать от себя посторонние мысли, сделать так, чтобы окружающие и обстановка на тебя не давили. Думаю я с этим справилась», — считает Алина Болбат.





Как рассказала спортсменка, заниматься гимнастикой она начала ещё в детстве. «Мне было тогда лет 12, когда папа решил отдать меня на художественную гимнастику. Какое-то время я тренировалась в Новосибирске, но потом стало ясно, что дальше в городе нет никакой перспективы, и я переехала в Нижний Новгород. Занималась там несколько лет, а потом поступила в Москву, в педагогический государственный университет», — вспоминает Алина Болбат.





По словам Болбат, эстетическая гимнастика — относительно молодой вид спорта. «Он отличается от художественной гимнастики отсутствием снаряда, то есть все упражнения выполняются без него. Это командный вид спорта, так что приходится постоянно трудиться всем вместе», — отметила Алина Болбат.





Алина занимается гимнастикой с 12 лет





Спортсменка регулярно приезжает в Новосибирск, чтобы увидеться с семьёй. «Здесь мои родные, поэтому хочется бывать как можно чаще. Жаль, из-за тренировок это не всегда удаётся. Вот уже через месяц будет финал Кубка, нужно продолжать тренироваться», — пояснила она.





Заключительный этап Кубка мира начнётся 22 ноября в бразильском Сантосе. На данный момент, по словам Алины Болбат, команда «Мадонна» лидирует по общему количеству очков. В финале Кубка будут подведены результаты прошедших четырёх этапов и определён победитель.





Помимо соревнований во Франции, в эти выходные прошли соревнования в Сочи. На первых стартах бобслеистов новосибирец Михаил Мордасов завоевал сразу три золотые медали на Кубке и первенстве России.