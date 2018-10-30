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Цены на квартиры у метро взлетели: больше всего подорожало жильё возле «Красного проспекта»

За год стоимость выросла до 10%

Квартиры у станций «Красный проспект» и «Сибирская» больше всех взлетели в цене
Квартиры у станций «Красный проспект» и «Сибирская» больше всех взлетели в цене

Квартиры в километре от метро подорожали в среднем на 8% за год — больше всего квадрат жилья взлетел в цене возле станций «Красный проспект» и «Сибирская», подсчитали аналитики портала N1.RU.


В районе перекрёстка Красного проспекта и улицы Гоголя жильё подорожало на 10% за год: ближе к станции «Красный проспект» оно стоит 81,1 тысячи рублей за кв. м, ближе к «Сибирской» — 81,7 тысячи рублей.


В центре Новосибирска в районе станции «Площадь Ленина» квартиры подорожали на 4% и остаются самыми дорогими в городе — квадрат здесь продают в среднем за 89,9 тысячи рублей.


Меньше всего цены изменились у «Заельцовской» — всего на 3,6%, подорожав до 74,3 тысяч рублей за кв. м. А самую дешёвую квартиру можно найти возле станции «Площадь Маркса»: здесь за квадрат просят в среднем 60,1 тысячи рублей.


«В этом году цены растут во всех востребованных сегментах жилой недвижимости. Рядом с метро находится самое ликвидное жильё как для продажи, так и для аренды, поэтому цены в этой категории идут вверх прежде всего, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — 


Сейчас средняя квартира рядом с метро стоит 4,35 миллиона рублей, что на 40% больше, чем средняя в целом по городу».


В целом квартиры у метро подорожали до 75,5 тысячи рублей за кв. м. Средняя стоимость жилья в городе при этом составляет 62,9 тысячи рублей за квадрат — за год она выросла на 7,7%. Новостройки подорожали чуть меньше: на 7%, до 56,9 тысячи рублей за кв. м.


В конце лета аналитики выяснили, что быстрее всего в Новосибирске растут цены на жильё, построенное при Советском Союзе.

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