«Начал грызть меня за пальцы»: полицейского судят за драку с подозреваемым — ему грозит 10 лет

Семён Лысиков считает, что его подставляют, и боится угодить за решётку

6 ноября в Кировском районном суде Новосибирска будут слушать дело бойца Росгвардии Семёна Лысикова — 26-летнего старшего сержанта полиции обвиняют в превышении должностных полномочий.





В июле прошлого года Лысиков с напарником во время патрулирования на улице Серафимовича заметил на перекрёстке «Тойоту Карину» с выключенными фарами. Как только полицейские включили проблесковые маячки, подозрительная машина заехала в частный сектор на 4-м переулке Костычева. Полицейские остановили иномарку и попросили у водителя документы — в машине кроме него оказались два пассажира, один из которых, со слов Лысикова, вёл себя агрессивно.





«Как только мы остановили машину, он сразу же начал на нас наезжать. Начали пробивать машину по базе данных — машина вообще не числится, мы подумали, что это не настоящие номера. Документов у них никаких нет — там какой-то полис ОСАГО был или свидетельство, в общем, там имена вообще других людей, они объяснить ничего не могут.





Их по базе данных проверили — они там за угон, за разбой, за изнасилование... в общем, у них там целый букет этих статей. <...>





Двое ребят вели себя спокойно, они ничего особо не говорили, а этот побежал от меня, говорит, что с нами не поедет, конечно, всё на матах, на ругани», — вспоминает Семён.





Один из мужчин вышел из машины и забежал в частный дом — Лысиков догнал его уже внутри, завязалась драка. Во время драки подозреваемый сломал два пальца на руке полицейскому: «Когда я его уронил, я применил приём: нужно руку положить на плечо, чтобы загиб руки сделать, и он меня укусил за пальцы. Он их начал жевать, прям грызть — это адская боль. <...> Я еле дотянулся до газа и брызнул».





Семён Лысиков рассказал, что предложил подозреваемому влажные салфетки, потому что газ непросто смыть водой, но тот продолжал вести себя агрессивно. На выходе из дома завязалась новая драка, к тому моменту подъехало подкрепление — сотрудники ППС, которые задержали подозреваемого.

Семён работает в Росгвардии несколько лет

После случившегося в прокуратуре заявили, что с машиной, по поводу которой сомневались полицейские, оказалось всё в порядке — она не числится в угоне. Подозреваемый, который оказал сопротивление полицейскому, получил условный срок, а после апелляции, со слов полицейского, — реальный срок в колонии. Но вместе с тем уголовное дело завели и на Лысикова — по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).





Следствие считает, что Лысиков вытащил подозреваемого на улицу и избил его, разозлившись за покусанную руку. Лысиков это отрицает и убеждает, что действовал по должностным инструкциям.





Копия обвинительного заключения есть в распоряжении редакции НГС. По статье 286 УК РФ полицейскому грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.





Корреспондент НГС отправил официальные запросы в пресс-службу СКР по Новосибирской области, прокуратуру Новосибирской области и региональное управление Росгвардии с просьбой прокомментировать слова Семёна Лысикова. Ответы на них за время подготовки материала так и не пришли. В Росгвардии подтвердили, что Лысиков состоит у них на службе, комментарий о ситуации обещали прислать позже.





Судя по информации на сайте Кировского суда, заседания по делу Лысикова идут с февраля — его несколько раз откладывали: в основном потому, что на заседание не приходили свидетели. Следующее и, по предположениям обвиняемого, последнее заседание назначили на 6 ноября.





Адвокаты считают, что Лысикову стоит готовиться к худшему. «Если в деле есть показания свидетелей, вряд ли оправдают кого-то. Практика складывается так, что показаний свидетелей достаточно. К сожалению, это сложившаяся практика такая, это довольно часто встречается в уголовных делах. Я думаю, будет в пользу следствия решён вопрос. Маловероятно, [что после апелляции оправдают Лысикова], потому что апелляция отменяет приговоры, только если там такие нарушения, мимо которых просто нельзя пройти», — прокомментировала дело адвокат Калининской коллегии адвокатов Анджелика Чернявская.





Месяц назад в превышении должностных полномочий обвинили троих новосибирских полицейских — они заставили наркомана найти закладку «синтетики» и положить её в карман, чтобы улучшить статистику по раскрываемости преступлений.