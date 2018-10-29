проблема

«Плетёмся как гусеницы»: на Советском шоссе образовался двухкилометровый затор

Светофоры на этом перекрёстке не работают целый день

Скорость машин не превышает 3 км/ч
Скорость машин не превышает 3 км/ч


Вечером 29 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе из-за неработающего светофора образовался огромный затор.


Как сообщил в редакцию НГС читатель Сергей, затор образовался в 18:00. «Вновь не работают светофоры, вновь затор. Я сегодня утром на работу добирался целых три часа, назад возвращался через этот злополучный светофор. И вся машины так едут, плетёмся как гусеницы. Заснял его в самом начале, уже когда проезжал», — рассказал Сергей.


Сегодня утром НГС писал о том, что светофоры на этом перекрёстке не работают. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении причиной перебоев назвали аварию на пивзаводе, откуда подаётся энергия.



Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 19:15 не превышала 3 км/ч.


Сейчас движение по улицам Петухова и Советскому шоссе значительно затруднено
Сейчас движение по улицам Петухова и Советскому шоссе значительно затруднено


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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