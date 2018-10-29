«Плетёмся как гусеницы»: на Советском шоссе образовался двухкилометровый затор
Светофоры на этом перекрёстке не работают целый день
Вечером 29 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе из-за неработающего светофора образовался огромный затор.
Как сообщил в редакцию НГС читатель Сергей, затор образовался в 18:00. «Вновь не работают светофоры, вновь затор. Я сегодня утром на работу добирался целых три часа, назад возвращался через этот злополучный светофор. И вся машины так едут, плетёмся как гусеницы. Заснял его в самом начале, уже когда проезжал», — рассказал Сергей.
Сегодня утром НГС писал о том, что светофоры на этом перекрёстке не работают. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении причиной перебоев назвали аварию на пивзаводе, откуда подаётся энергия.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 19:15 не превышала 3 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Сергеем (1), yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено Сергеем