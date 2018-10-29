Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области может лечь снег
В первой половине этой недели в регион придут холода
Синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину этой недели: в Новосибирской области может лечь снежный покров.
«У нас происходят две вещи: во-первых, идёт активизация атмосферных процессов, прежде всего, активизация циклонической деятельности, и второе — перестройка на зимний режим погоды, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Сейчас очередной циклон выходит из районов Южного Урала, Зауралья на районы Новосибирской области. <…> С этим новым циклоном мы ждем возобновления ветра до 24 метров в секунду по нашей области».
Согласно прогнозу, в ближайшие сутки, 30 октября, в Новосибирской области также возобновятся осадки, в основном в виде мокрого снега, но может идти и дождь. На дорогах ожидается гололедица.
«И такая же погода, но уже с преобладанием снега сохранится 31-го числа. Гололёдных явлений также угроза велика. Ветер несколько ослабеет — до 22 метров в секунду по области. Будет тенденция идти на понижение температуры», — пояснил Ренад Ягудин.
Ослабление ветра, прекращение осадков и особенно сильное похолодание ожидаются в Новосибирской области 1 ноября. Ночная температура упадёт до
«Очевидно, установится снежный покров, гололедица на дорогах, то есть надо нацеливать всех автомобилистов, чтобы перестраивали свои колеса на зимнюю резину.
Службы ГИБДД, коммунальные службы, дорожные службы должны повысить бдительность. Ну и все наши пешеходы-сибиряки, конечно, должны быть предельно осторожны», — подчеркнул Ренад Ягудин.
По его данным, в Новосибирске ветер 30 и 31 октября будет слабее, чем по области, — 18–19 метров в секунду в порывах. Температура в ближайшую ночь будет близка к нулю, завтра днём столбик термометра поднимется до
Минувшей ночью в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова