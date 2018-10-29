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Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области может лечь снег

В первой половине этой недели в регион придут холода

В ближайшие дни Новосибирскую область ждут сильный ветер, снегопады и похолодание
В ближайшие дни Новосибирскую область ждут сильный ветер, снегопады и похолодание

Синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину этой недели: в Новосибирской области может лечь снежный покров.


«У нас происходят две вещи: во-первых, идёт активизация атмосферных процессов, прежде всего, активизация циклонической деятельности, и второе — перестройка на зимний режим погоды, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Сейчас очередной циклон выходит из районов Южного Урала, Зауралья на районы Новосибирской области. <…> С этим новым циклоном мы ждем возобновления ветра до 24 метров в секунду по нашей области».


Согласно прогнозу, в ближайшие сутки, 30 октября, в Новосибирской области также возобновятся осадки, в основном в виде мокрого снега, но может идти и дождь. На дорогах ожидается гололедица.


«И такая же погода, но уже с преобладанием снега сохранится 31-го числа. Гололёдных явлений также угроза велика. Ветер несколько ослабеет — до 22 метров в секунду по области. Будет тенденция идти на понижение температуры», — пояснил Ренад Ягудин.


Ослабление ветра, прекращение осадков и особенно сильное похолодание ожидаются в Новосибирской области 1 ноября. Ночная температура упадёт до –9…–14 градусов, дневная — до –3…–8


«Очевидно, установится снежный покров, гололедица на дорогах, то есть надо нацеливать всех автомобилистов, чтобы перестраивали свои колеса на зимнюю резину. 


Службы ГИБДД, коммунальные службы, дорожные службы должны повысить бдительность. Ну и все наши пешеходы-сибиряки, конечно, должны быть предельно осторожны», — подчеркнул Ренад Ягудин.


По его данным, в Новосибирске ветер 30 и 31 октября будет слабее, чем по области, — 18–19 метров в секунду в порывах. Температура в ближайшую ночь будет близка к нулю, завтра днём столбик термометра поднимется до +3…+5 градусов. В среду, 31 октября, дневная и ночная температура в городе будет близка к –3…–5 градусам. В четверг, 1 ноября, ночью ожидается около –6…–8, а днём –4…–6 градусов.


Минувшей ночью в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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