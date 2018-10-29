Сергея Штельмаха уволили из ГИБДД

Информацию о его отставке официально подтвердили в полиции

Сергей Штельмах возглавлял областную ГИБДД с 2006 года

Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах покинул свой пост.







«Он уволен приказом министра внутренних дел, генералом полиции Владимиром Александровичем Колокольцевым», — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Сергей Штельмах отказался отвечать на вопросы НГС: даже уволившись, теперь уже бывший главный гаишник по старой привычке посоветовал адресовать все вопросы в пресс-службу полиции.





Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения Новосибирской области Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В 2011 году он получил звание полковника полиции. Полмесяца назад в СМИ появились слухи о его отставке, но тогда эту информацию в полиции официально опровергли.

