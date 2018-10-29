«Никто не хочет платить за вывоз»: рядом с рекой Каменкой появилась новая свалка

Свалка появилась меньше месяца назад рядом с улицей Шишкина, 48 к1

В Дзержинском районе Новосибирска появилась новая свалка мусора — недалеко от ворот гаражного кооператива на улице Шишкина, рядом с рекой Каменкой.





«Прямо у тропинки, она идёт от Шишкина и выходит на Комбинатскую, совсем свежий мусор стал скапливаться. Жители соседнего частного сектора туда всё сносят прямо пакетами и складывают их у ворот [гаражного] кооператива. Дорожка небольшая, но никто её уборкой не занимается, и непонятно, будет ли вообще заниматься», — пояснила корреспонденту НГС очевидец Наталья Денисова.





Неподалёку от свалки находится река Каменка, и Наталья Денисова переживает, что вскоре мусор совсем заполнит тропинку. Директор МКУ «Дзержинка» (ответственное за уборку дорог частного сектора Дзержинского района. — Прим. ред.) Борис Мальцев согласился с версией Денисовой — свалка появилась по вине жителей, а не бездействия МКУ.





«Каждому было предложено заключить договор на вывоз мусора. Никто не хочет платить. Так что? Вы на людей посмотрите. Я каждый день объезжаю и смотрю, есть мусор и нет, нужно ли [его убирать]. Кто-то же это валит. Это же тоже неправильно, нужно людей воспитывать. Уберём мы, а завтра там снова появится мусор. То машинами навалят, то руками носят. А мы это убираем за бюджетные деньги, их нужно рационально использовать», — заметил Борис Мальцев.





Директор «Дзержинки» пообещал, что лично съездить на улицу Шишкина, чтобы проверить наличие там свалки. «Также посмотрю, кому земля принадлежит, после этого буду делать выводы», — заверил Борис Мальцев.





Мусор появился на дороге, по которой можно пройти от улицы Шишкина на Комбинатскую





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать информацию о появившейся свалке.





В мае месяце в промзоне Октябрьского района рядом с частными домами образовалась стихийная свалка — местные жители уверяют, что мусор просто сваливают у дороги.