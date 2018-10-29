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«Никто не хочет платить за вывоз»: рядом с рекой Каменкой появилась новая свалка

Начальник организации, ответственной за уборку, пообещал лично съездить на место

Свалка появилась меньше месяца назад рядом с улицей Шишкина, 48 к1
Свалка появилась меньше месяца назад рядом с улицей Шишкина, 48 к1

В Дзержинском районе Новосибирска появилась новая свалка мусора — недалеко от ворот гаражного кооператива на улице Шишкина, рядом с рекой Каменкой.


«Прямо у тропинки, она идёт от Шишкина и выходит на Комбинатскую, совсем свежий мусор стал скапливаться. Жители соседнего частного сектора туда всё сносят прямо пакетами и складывают их у ворот [гаражного] кооператива. Дорожка небольшая, но никто её уборкой не занимается, и непонятно, будет ли вообще заниматься», — пояснила корреспонденту НГС очевидец Наталья Денисова.


Неподалёку от свалки находится река Каменка, и Наталья Денисова переживает, что вскоре мусор совсем заполнит тропинку. Директор МКУ «Дзержинка» (ответственное за уборку дорог частного сектора Дзержинского района. — Прим. ред.) Борис Мальцев согласился с версией Денисовой — свалка появилась по вине жителей, а не бездействия МКУ.


«Каждому было предложено заключить договор на вывоз мусора. Никто не хочет платить. Так что? Вы на людей посмотрите. Я каждый день объезжаю и смотрю, есть мусор и нет, нужно ли [его убирать]. Кто-то же это валит. Это же тоже неправильно, нужно людей воспитывать. Уберём мы, а завтра там снова появится мусор. То машинами навалят, то руками носят. А мы это убираем за бюджетные деньги, их нужно рационально использовать», — заметил Борис Мальцев.


Директор «Дзержинки» пообещал, что лично съездить на улицу Шишкина, чтобы проверить наличие там свалки. «Также посмотрю, кому земля принадлежит, после этого буду делать выводы», — заверил Борис Мальцев.


Мусор появился на дороге, по которой можно пройти от улицы Шишкина на Комбинатскую
Мусор появился на дороге, по которой можно пройти от улицы Шишкина на Комбинатскую


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать информацию о появившейся свалке.


В мае месяце в промзоне Октябрьского района рядом с частными домами образовалась стихийная свалка — местные жители уверяют, что мусор просто сваливают у дороги.

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