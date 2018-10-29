Нападающий ХК «Сибирь» стал новичком недели третий раз за сезон
Никита Михайлов сделал две результативные передачи
Молодой нападающий ХК «Сибирь» Никита Михайлов третий раз за сезон стал лучшим новичком недели.
По сообщению пресс-службы хоккейного клуба, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России определяет лучшего игрока на основе статистических данных, которые предоставляет отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах недели отметившийся двумя результативными передачами. 20-летний форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников», — говорится в сообщении.
В этом сезоне 20-летний нападающий становится новичком недели уже в третий раз, в первый раз это случилось в середине сентября, а второй раз — в начале октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962