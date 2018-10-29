подробности

Нападающий ХК «Сибирь» стал новичком недели третий раз за сезон

Никита Михайлов сделал две результативные передачи

Нападающий также стал новичком месяца в сентябре
Нападающий также стал новичком месяца в сентябре


Молодой нападающий ХК «Сибирь» Никита Михайлов третий раз за сезон стал лучшим новичком недели.


По сообщению пресс-службы хоккейного клуба, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России определяет лучшего игрока на основе статистических данных, которые предоставляет отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.


«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах недели отметившийся двумя результативными передачами. 20-летний форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников», — говорится в сообщении.


В этом сезоне 20-летний нападающий становится новичком недели уже в третий раз, в первый раз это случилось в середине сентября, а второй раз — в начале октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября

Прочтений: 1293

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено