Нападающий ХК «Сибирь» стал новичком недели третий раз за сезон

Нападающий также стал новичком месяца в сентябре





Молодой нападающий ХК «Сибирь» Никита Михайлов третий раз за сезон стал лучшим новичком недели.







По сообщению пресс-службы хоккейного клуба, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России определяет лучшего игрока на основе статистических данных, которые предоставляет отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.







«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах недели отметившийся двумя результативными передачами. 20-летний форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников», — говорится в сообщении.







В этом сезоне 20-летний нападающий становится новичком недели уже в третий раз, в первый раз это случилось в середине сентября, а второй раз — в начале октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября.

