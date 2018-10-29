Водители встали в глухую пробку на Немировича-Данченко из-за погасшего светофора

Сейчас специалисты СМЭУ выясняют, почему светофор перестал работать

Пробка растянулась на километр





Вечером 29 октября на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры.





Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 16:55. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.





«Заявка к нам только поступила. Сейчас бригада выехала на место. Причина устанавливается», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 17:15 не превышала 2 км/ч.





Из-за сломавшихся светофоров собралась пробка





В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.

