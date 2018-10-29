Водители встали в глухую пробку на Немировича-Данченко из-за погасшего светофора
Сейчас специалисты СМЭУ выясняют, почему светофор перестал работать
Вечером 29 октября на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 16:55. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Заявка к нам только поступила. Сейчас бригада выехала на место. Причина устанавливается», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 17:15 не превышала 2 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)