Деньги на ветер: Гидрометцентр решил продавать прогнозы погоды

«Но вместе с тем будет попытка выделить специализированные виды информации, которую будет предложено получать потребителям за небольшую, соответственно, плату. Это информация [о прогнозе погоды], скажем, на 5 дней и более — на декаду, на месяц, данные о рекордах погоды. <…> Могут быть отнесены к специализированным формам информации и <…> прогнозы неблагоприятных явлений. <…> Я думаю, что это начнется уже официально с нового года», — пояснил Ренад Ягудин.

«Сейчас у нас в управлении из-за катастрофического недостатка средств происходит ревизия всех форм информации, которую мы передаём всем потребителям», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. По его словам, журналисты по-прежнему смогут бесплатно получать штормовые предупреждения и прогнозы погоды на ближайшие трое суток.

Новосибирские синоптики объявили о том, что скоро начнут брать с журналистов деньги за подробные прогнозы погоды.

Как заявила НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, синоптики имеют право брать плату за информацию, которая выходит за рамки их госзадания.



«Если вчера прошли какие-то рекордные осадки или рекордная отмечалась температура, мы имеем право эту информацию вам рассказать и взять за это деньги, потому что эта информация не входит в наше государственное задание — то, за что мы получаем заработную плату.

Заработную плату мы получаем за ту информацию, которая размещена на нашем сайте <…> Это информация бесплатная», — пояснила Анна Лапчик.



Она уточнила, что перечень информации, которую синоптики обязаны предоставлять бесплатно, можно увидеть в постановлении Правительства РФ от 15 ноября 1997 года № 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды». Остальная информация считается специализированной.

К ней, например, относятся составление декадного прогноза для Новосибирска, консультации синоптиков или оперативное информирование о штормовых предупреждениях.



«То же штормовое предупреждение — вы в два часа [дня] его можете увидеть у нас на сайте, но если оно выпускается раньше и по телефону оперативно вам доводится, то, естественно, это уже будет <…> специализированная информация именно за быстроту доведения», — сообщила начальник Гидрометцентра.

«Мы с вами контактируем, тратит специалист время на подготовку информации, на то, что он с вами, собственно говоря, работает в телефонном режиме. Это всё уже является информацией специализированной», — заявила Анна Лапчик.



В отделе маркетинга Западно-Сибирского УГМС корреспонденту НГС не назвали конкретную сумму, в которую изданию могут обойтись систематические услуги синоптиков, но пояснили, что цена будет «договорной».



Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму (пока бесплатный!) — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.

