Деньги на ветер: Гидрометцентр решил продавать прогнозы погоды

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Будет ли возможность вернуть деньги за прогнозы погоды, которые не сбылись, пока неизвестно
Новосибирские синоптики объявили о том, что скоро начнут брать с журналистов деньги за подробные прогнозы погоды.
«Сейчас у нас в управлении из-за катастрофического недостатка средств происходит ревизия всех форм информации, которую мы передаём всем потребителям», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. По его словам, журналисты по-прежнему смогут бесплатно получать штормовые предупреждения и прогнозы погоды на ближайшие трое суток.
«Но вместе с тем будет попытка выделить специализированные виды информации, которую будет предложено получать потребителям за небольшую, соответственно, плату. Это информация [о прогнозе погоды], скажем, на 5 дней и более — на декаду, на месяц, данные о рекордах погоды. <…> Могут быть отнесены к специализированным формам информации и <…> прогнозы неблагоприятных явлений. <…> Я думаю, что это начнется уже официально с нового года», — пояснил Ренад Ягудин.
Как заявила НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, синоптики имеют право брать плату за информацию, которая выходит за рамки их госзадания.
«Если вчера прошли какие-то рекордные осадки или рекордная отмечалась температура, мы имеем право эту информацию вам рассказать и взять за это деньги, потому что эта информация не входит в наше государственное задание — то, за что мы получаем заработную плату.
Заработную плату мы получаем за ту информацию, которая размещена на нашем сайте <…> Это информация бесплатная», — пояснила Анна Лапчик.
Она уточнила, что перечень информации, которую синоптики обязаны предоставлять бесплатно, можно увидеть в постановлении Правительства РФ от 15 ноября 1997 года
К ней, например, относятся составление декадного прогноза для Новосибирска, консультации синоптиков или оперативное информирование о штормовых предупреждениях.
«То же штормовое предупреждение — вы в два часа [дня] его можете увидеть у нас на сайте, но если оно выпускается раньше и по телефону оперативно вам доводится, то, естественно, это уже будет <…> специализированная информация именно за быстроту доведения», — сообщила начальник Гидрометцентра.
«Мы с вами контактируем, тратит специалист время на подготовку информации, на то, что он с вами, собственно говоря, работает в телефонном режиме. Это всё уже является информацией специализированной», — заявила Анна Лапчик.
В отделе маркетинга Западно-Сибирского УГМС корреспонденту НГС не назвали конкретную сумму, в которую изданию могут обойтись систематические услуги синоптиков, но пояснили, что цена будет «договорной».
Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму (пока бесплатный!) — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой
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А если говорить серьезно, то я могу предсказать как будут выглядеть платные прогнозы:
- Ночью ожидается - 1 - 15
- Днём- 5 - 20.
Местами снег, местами метели.А в некоторых местах ожидается буран.
И не докопаешься.Ведь по температуре они угадали, да метели местами были.