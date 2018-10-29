«Там работают звери»: сотрудников социального центра обвинили в избиении ветерана войны

Его родственники написали заявление в полицию — но дело так и не возбудили

Андрей Ефимович Гуцу отказывается рассказывать родственникам, что случилось

Жительница Новосибирска Татьяна Моисеева обвинила сотрудников областного комплексного центра социальной адаптации граждан в избиении её папы — 93-летнего ветерана Отечественной войны и инвалида второй группы Андрея Ефимовича Гуцу. Женщина написала заявление в полицию — однако уголовное дело до сих пор не возбудили.





Как рассказала корреспонденту НГС Татьяна Моисеева, в августе она уехала в санаторий, отдав на время отпуска отца в социальный центр адаптации граждан, который находится в посёлке Зелёный Мыс Новосибирского района.





«Моисеева договорилась с заведующей отделением, был заключен договор, что у дедушки есть сопутствующие заболевания, но ему необходимо было предоставить просто комнату и уход, — рассказала корреспонденту НГС адвокат и официальный представить Андрея Гуцу Елена Ширнина. — Предоставила сумку с вещами, сказала: "Категорически запрещаю дедушке надевать чужую одежду", подгузников кучу принесли. Её условия приняли».







За месяц проживания в центре сибирячка заплатила 38 700 рублей. 21 августа Татьяна Моисеева уехала в Ставрополье, а 3 сентября Андрей Ефимович перестал выходить на связь.





«Телефон у папы был полностью отключен, — объяснила Татьяна Моисеева. — Я стала дозваниваться Татьяне Васильевне (заведующей отделением. — Прим. ред.), у неё телефон был на автоответчике. Раньше, когда я ей звонила, она брала трубку, у нас с ней была такая договорённость, что я буду звонить по поводу папы каждый день и узнавать, как он там».







Оперативно вернуться в Новосибирск Татьяна не смогла, поэтому она стала обзванивать родственников в Новосибирске. «У дедушки есть ещё одна дочка, она живет в городе Бийске, — пояснила Елена Ширнина. — 12 сентября она дозвонилась до дедушки, и дедушка простонал в трубку: "Милая, если ты хочешь ещё увидеть меня живым, немедленно забирайте"».





Родственники приехали в центр в тот же день: по их словам, они нашли ветерана в чужой одежде и сильно избитого.





«Подходят к заведующей выяснить, как такое случилось, она очень нервничает, говорит версию, якобы какой-то инвалид-колясочник наехал. Как может инвалид наехать, и у человека быть такие травмы?» — недоумевает Ширнина.





Фотография сделана спустя несколько дней после того, как ветерана забрали домой, — к этому времени сошла большая часть синяков

По словам Ширниной, ветерана в тот же день отвезли в медицинский центр — там у него нашли сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и лица (копия осмотра невролога городской клинической больницы Бийска имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).







«Дедушка говорил, что там работают звери, чуть что, пинают, — объясняет Ширнина. — Он имел в виду, скорей всего, охранников этого центра. Охранники ходят с дубинками. Казалось бы, социальной центр. Человек избитый, он до сих пор находится на больничном».





Родственники ветерана считают, что пенсионера избивали несколько раз — сам он отказывается говорить на эту тему с родственниками. «Он помнит, что его от крови отмывали двое человек, в туалете, — рассказала Татьяна Моисеева. — Сказал, что забрали его вещи якобы постирать, которые в крови были после избиения. И он помнит эти вещи, он мне их называл. И мы их как раз и не нашли в его гардеробе...





Психиатру папа сказал: "Там работают бандиты, и они работают на пинках". Вот это отец сказал только психиатру. Нас просил не связываться с ними (с сотрудниками социального центра. — Прим. ред.).





Я так поняла, что папу сильно запугали и запугали родственниками. А папа к нам с сестрой очень трепетно относится и трепетно относится к нашим внукам и правнукам. Мы так предполагаем, что его избил кто-то из охранников. Одни синяки были более свежие, а другие застарелые. Один раз били в туалете, а второй раз его били лежачего, на кровати».





Младшая дочь ветерана Светлана Калина написала заявление в полицию ещё 17 сентября, в тот же день дело было передано из Бийска в отделение полиции «Краснояровское» МО МВД России «Новосибирский» (в распоряжении редакции имеется копия постановления о передаче сообщения по территориальности. — Прим. ред.). Но, по словам Моисеевой, сотрудник, которому передали дело, уже больше месяца не занимается расследованием. В ГУ МВД по Новосибирской области от комментариев воздержались.





Ветеран войны до сих пор находится на больничном





Работники центра считают, что они не виноваты. «Делом занимаются правоохранительные органы, там факты побоев не установлены, — объяснила корреспонденту НГС заведующая отделением областного комплексного центра социальной адаптации граждан Татьяна Фарафонова. —





Вы же понимаете, что в государственном учреждении находится клиент на платной основе, ну кто бы его бил? Рукоприкладство вообще неприемлемо в учреждении.





Все показания мы дали правоохранительным органам, как было на самом деле. Никто не бил, никто. Это голословное утверждение, ничем не подтверждённое».





Заместитель директора по социальным вопросам областного комплексного центра социальной адаптации граждан Антон Молодавский заявил корреспонденту НГС, что руководство учреждения полностью отрицает обвинения. «В той части, в которой нас обвиняют, мы абсолютно не согласны, это совершенно не так, — заявил Молодавский. — Она (старшая дочка Гуцу Татьяна Моисеева. — Прим. ред.) вымогает деньги, которые нам заплатила».





Несколько лет назад в Новосибирске умер 93-летний ветеран войны Леонид Костенко, доставленный медиками в состоянии комы из СИЗО. По версии следствия, избил фронтовика его сокамерник.