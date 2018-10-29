Последствия урагана: коттеджный посёлок под Новосибирском уже 17 часов живёт без света

Коттеджный посёлок «Березки» и село Новолуговое под Новосибирском остаются без света 17-й час — в домах переживают последствия урагана, который прошёл накануне ночью, 29 октября.



«Нет света с двенадцати часов ночи. <…> У нас свое отопление у всех. <…> Мало того что у нас света нету, отопления нет тоже. Остывает вся система, вода не нагревается», — сообщила в редакцию НГС жительница коттеджного поселка Елена, отказавшаяся называть свою фамилию.

По словам представителя управляющей компании Александра Винса, обрыв кабеля произошёл в трех местах. Причиной стал ураганный ветер, который бушевал в регионе ночью.