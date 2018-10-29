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Последствия урагана: коттеджный посёлок под Новосибирском уже 17 часов живёт без света

Электросеть оборвалась в трех местах

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    С ночи жители поселка «Берёзки» и села Новолуговое сидят без света

    Коттеджный посёлок «Березки» и село Новолуговое под Новосибирском остаются без света 17-й час — в домах переживают последствия урагана, который прошёл накануне ночью, 29 октября.

    «Нет света с двенадцати часов ночи. <…> У нас свое отопление у всех. <…> Мало того что у нас света нету, отопления нет тоже. Остывает вся система, вода не нагревается», — сообщила в редакцию НГС жительница коттеджного поселка Елена, отказавшаяся называть свою фамилию.

    По словам представителя управляющей компании Александра Винса, обрыв кабеля произошёл в трех местах. Причиной стал ураганный ветер, который бушевал в регионе ночью. 

    «С 8 утра работают "Приобские электросети", устраняют. Сейчас, насколько известно, устранили один участок обрыва, еще два участка осталось. К вечеру свет обещали дать», — пояснил он.

    НГС отправил в АО «Региональные электрические сети» запрос, чтобы получить комментарий по ситуации.

    Сегодня ночью в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.

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    Александра Трофименко
    Фото Александра Ощепкова

    ТЕКСТ

    Александра Трофименко

    ТЕГИ

    аварияБез светаураган

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    КОММЕНТАРИИ (34) Обсудить
    Дачник
    29 окт 2018 в 16:58
    +10 -5
    Блин, жить в коттеджном поселке и не иметь свой дизель или бензогенератор как то стремно.Я маленький армейский ,,тырчик,, еще лет двадцать назад купил списанный для дачи.Есть, пить не просит.А пригодиться всегда может.
    Шинша
    29 окт 2018 в 16:56
    +12 -3
    дали уже свет , почти час как.. разведка донесла. А что вы хотели, жители березок? - это прелести своего дома.. со временем ощутите сполна)
    Zatamon
    29 окт 2018 в 17:21
    +8 -1
    Ну а какие проблемы? Когад они покупали, им поди говрили, что 15 минут до метро? вот пусть сядут в машину, и через 15 минут светом полюбуются
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