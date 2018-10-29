Последствия урагана: коттеджный посёлок под Новосибирском уже 17 часов живёт без света

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С ночи жители поселка «Берёзки» и села Новолуговое сидят без света
Коттеджный посёлок «Березки» и село Новолуговое под Новосибирском остаются без света 17-й час — в домах переживают последствия урагана, который прошёл накануне ночью, 29 октября.
«Нет света с двенадцати часов ночи. <…> У нас свое отопление у всех. <…> Мало того что у нас света нету, отопления нет тоже. Остывает вся система, вода не нагревается», — сообщила в редакцию НГС жительница коттеджного поселка Елена, отказавшаяся называть свою фамилию.
По словам представителя управляющей компании Александра Винса, обрыв кабеля произошёл в трех местах. Причиной стал ураганный ветер, который бушевал в регионе ночью.
«С 8 утра работают "Приобские электросети", устраняют. Сейчас, насколько известно, устранили один участок обрыва, еще два участка осталось. К вечеру свет обещали дать», — пояснил он.
НГС отправил в АО «Региональные электрические сети» запрос, чтобы получить комментарий по ситуации.
Сегодня ночью в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
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