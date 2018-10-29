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Из горящего дома в Ленинском районе эвакуировались 15 человек

Ещё одного человека из горящего дома вывели пожарные

Сейчас пожарные продолжают тушить огонь
Сейчас пожарные продолжают тушить огонь


Днём 29 октября на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в деревянной двухэтажке — из дома эвакуировались 15 человек, ещё одного человека вывели спасатели.


По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сейчас пожарные продолжают тушить огонь.


«Пожарные выехали в 13:41. Прибыли на место в 13:45. Локализация пожара в 13:55. Открытое горение ликвидировано в 14:10. Пока больше никакой информации нет. Из горящей квартире был эвакуирован газовый баллон, никакого взрыва не было. Было эвакуировано 15 человек, и одного человека эвакуировали пожарные. По пострадавшим информации пока нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.


Видео предоставлено очевидцем


По информации спасателей, сейчас на месте работают пять автоцистерн и две автолестницы. По информации очевидцев в социальных сетях, в пожаре пострадали два человека.Также вечером 28 октября сильный пожар случился на границе Новосибирской области и Алтайского края — огонь подобрался к трассе и усилился разбушевавшимся ветром


Ранее стало известно, что в МЧС по Новосибирской области считают, что администрация Искитимского района не приложила достаточных усилий для оперативного тушения пожара, который произошёл поздно вечером 28 октября в деревне Новолебедевка. 

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