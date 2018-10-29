Из горящего дома в Ленинском районе эвакуировались 15 человек

Сейчас пожарные продолжают тушить огонь





Днём 29 октября на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в деревянной двухэтажке — из дома эвакуировались 15 человек, ещё одного человека вывели спасатели.





По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сейчас пожарные продолжают тушить огонь.





«Пожарные выехали в 13:41. Прибыли на место в 13:45. Локализация пожара в 13:55. Открытое горение ликвидировано в 14:10. Пока больше никакой информации нет. Из горящей квартире был эвакуирован газовый баллон, никакого взрыва не было. Было эвакуировано 15 человек, и одного человека эвакуировали пожарные. По пострадавшим информации пока нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.





Видео предоставлено очевидцем





По информации спасателей, сейчас на месте работают пять автоцистерн и две автолестницы. По информации очевидцев в социальных сетях, в пожаре пострадали два человека.Также вечером 28 октября сильный пожар случился на границе Новосибирской области и Алтайского края — огонь подобрался к трассе и усилился разбушевавшимся ветром.





Ранее стало известно, что в МЧС по Новосибирской области считают, что администрация Искитимского района не приложила достаточных усилий для оперативного тушения пожара, который произошёл поздно вечером 28 октября в деревне Новолебедевка.

