Бобслеист из Новосибирска завоевал три золотых медали в Сочи

Михаил Мордасов (третий справа) год назад был кандидатом в олимпийскую сборную России





В Красной поляне в Сочи прошли первые старты бобслеистов в новом сезоне — новосибирец Михаил Мордасов в выходные завоевал сразу три золотых медали на Кубке и первенстве России, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.





«Четвёрка, в которой участвовал Михаил, во главе с пилотом Дмитрием Поповым финишировала по сумме двух заездов за 1:50:84, тогда как второй экипаж справился за 1:51:32. Третьим стал экипаж во главе с Андреем Князьковым, где разгоняющими были новосибирцы Денис Коротков и Василий Романько, их совместный результат по сумме двух заездов 1:52:06», — рассказали в НЦВСМ про заезд на первенстве России.





На Кубке России Михаил завоевал два золота в четырёхместном и двухместном экипажах с московским пилотом Алексеем Стульневым.





Год назад 23-летний Михаил Мордасов претендовал на место в сборной России на Олимпиаду в Корее, однако по решению тренеров не вошёл в итоговый состав.







На прошлой неделе в Будапеште прошёл чемпионат мира по греко-римской борьбе — двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов пропустил соревнования из-за травмы. Олимпиец обещает вернуться уже в декабре — сперва он проверит себя на Иранской лиге, а потом хочет участвовать в чемпионате России.