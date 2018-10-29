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Бобслеист из Новосибирска завоевал три золотых медали в Сочи

Новосибирец Михаил Мордасов одновременно выиграл Кубок и первенство России по бобслею

Михаил Мордасов (третий справа) год назад был кандидатом в олимпийскую сборную России
Михаил Мордасов (третий справа) год назад был кандидатом в олимпийскую сборную России


В Красной поляне в Сочи прошли первые старты бобслеистов в новом сезоне — новосибирец Михаил Мордасов в выходные завоевал сразу три золотых медали на Кубке и первенстве России, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.


«Четвёрка, в которой участвовал Михаил, во главе с пилотом Дмитрием Поповым финишировала по сумме двух заездов за 1:50:84, тогда как второй экипаж справился за 1:51:32. Третьим стал экипаж во главе с Андреем Князьковым, где разгоняющими были новосибирцы Денис Коротков и Василий Романько, их совместный результат по сумме двух заездов 1:52:06», — рассказали в НЦВСМ про заезд на первенстве России.


На Кубке России Михаил завоевал два золота в четырёхместном и двухместном экипажах с московским пилотом Алексеем Стульневым. 


Год назад 23-летний Михаил Мордасов претендовал на место в сборной России на Олимпиаду в Корее, однако по решению тренеров не вошёл в итоговый состав.


На прошлой неделе в Будапеште прошёл чемпионат мира по греко-римской борьбе — двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов пропустил соревнования из-за травмы. Олимпиец обещает вернуться уже в декабре — сперва он проверит себя на Иранской лиге, а потом хочет участвовать в чемпионате России.

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