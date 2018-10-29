Спать невозможно: Роспотребнадзор признал вредным огромный экран с рекламой на улице Ленина

Жильцы дома напротив пожаловались в прокуратуру на слишком яркий свет

Светодиодная реклама появилась на здании в конце августа





На улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска установили новую светодиодную рекламную вывеску — из-за яркого света в окнах жильцы дома напротив неё пожаловались в прокуратуру.



Сегодня в областном управлении Роспотребнадзора корреспонденту НГС сообщили, что реклама установлена с нарушениями.







«Согласно экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области", измеренная средняя вертикальная искусственная освещенность от экрана наружной рекламы не соответствовала требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"», — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском Роспотребнадзоре.







Также в ведомстве добавили, что совместно с прокуратурой Новосибирской области они собираются устроить внеплановую проверку в отношении владельца экрана Тимура Сатарова.







Недавно стало известно, что в помещении на Ленина, 12 откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.

