Спать невозможно: Роспотребнадзор признал вредным огромный экран с рекламой на улице Ленина
Жильцы дома напротив пожаловались в прокуратуру на слишком яркий свет
На улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска установили новую светодиодную рекламную вывеску — из-за яркого света в окнах жильцы дома напротив неё пожаловались в прокуратуру.
Сегодня в областном управлении Роспотребнадзора корреспонденту НГС сообщили, что реклама установлена с нарушениями.
«Согласно экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области", измеренная средняя вертикальная искусственная освещенность от экрана наружной рекламы не соответствовала требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"», — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве добавили, что совместно с прокуратурой Новосибирской области они собираются устроить внеплановую проверку в отношении владельца экрана Тимура Сатарова.
Недавно стало известно, что в помещении на Ленина, 12 откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой