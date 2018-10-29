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У пьяных водителей на выходных забрали 21 машину

В Новосибирске прошла акция «Нетрезвый водитель»

Всего за выходные автоинспекторы поймали 50 водителей
Всего за выходные автоинспекторы поймали 50 водителей


Госавтоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались автоинспекторам в состоянии алкогольного опьянения на выходных во время акции «Нетрезвый водитель».


«С 26 по 29 октября у нас задержано 50 водителей. Из них в нетрезвом виде, у которых проводилось освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, — 26. От освидетельствования отказались 17 человек. Ещё 7 человек задержаны повторно за вождение в нетрезвом виде. 21 транспортное средство помещено на спецстоянку», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не в первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием, — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.


Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».

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