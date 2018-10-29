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Тепло последнего воскресенья октября побило температурный рекорд

Воздух в Новосибирске вчера прогрелся до +16,2 градуса

В Горно-Алтайске и Барнауле вчера оказалось ещё теплее, чем в Новосибирске
В Горно-Алтайске и Барнауле вчера оказалось ещё теплее, чем в Новосибирске

В воскресенье, 28 октября, синоптики зарегистрировали в Новосибирске новый температурный рекорд: настолько тёплой погоды в этот день в городе не было за всю историю метеонаблюдений.


«Октябрь, конечно, в целом отличался аномально тёплой погодой. У нас вчера были рекорды максимальной температуры. <…> Температура в Новосибирске повышалась до +16,2 градуса. А предыдущий рекорд [для этого дня] был у нас +11,9 [градуса] в 1991 году», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, ещё теплее вчера было в региональных центрах Алтайского края и Республики Алтай. В Горно-Алтайске температура достигла +21,9 градуса, побив рекорд 12-летней давности. В Барнауле было +19 градусов — это на 4 градуса больше предыдущего температурного рекорда для этого дня, который был поставлен в 1958 году.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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