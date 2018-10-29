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В Новосибирске сожгли 9 килограммов запрещенного сыра и одну колбасу из Испании

Таможня вышла на санкционные продукты через интернет

Среди уничтоженного сыра был голландский козий сыр Frico Chevrette
Среди уничтоженного сыра был голландский козий сыр Frico Chevrette


Новосибирские таможенники вышли через интернет-магазин на точку с санкционными товарами: они изъяли 9 килограммов сыра и колбасы из Голландии, Италии, Чехии и Испании.


«На сайте одного из новосибирских интернет-магазинов предлагалась продукция, которой в России, в связи с ответными санкциями в отношении ряда европейских стран, быть не должно», — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.


Специалисты выехали на место нахождения торговой точки в Центральный район, там они нашли 6 видов сыра и один вид колбасы.


В результате таможенники изъяли сыр «Фрико», «Прима Донна Натура», Tartufo и BrokkelKaas из Голландии, «Гран Моравия» из Чехии, «Падано» из Италии, а также колбасу Monte Honfria из Испании.


Общий вес санкционных продуктов — 9 кг 226 г, из этой массы только 142 грамма пришлось на колбасу, остальное — на сыр.


На некоторых кусках сыра были заводские гравировки, на других информация о производителе, на колбасе был указан состав и штрих-код производителя.


Изъятые продукты сожгли специалисты Россельхознадзора в конце прошлой недели.


«Обстоятельства данного правонарушения еще предстоит выяснить. <…> Факт в том, что он (товар. — Прим. ред.) каким-то образом сюда попал вопреки запретам», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской таможни.


Это уже пятая партия санкционной продукции, которую удалось выявить инспекторам в 2018 году. Так, в конце сентября на Центральном рынке нашли почти два килограмма запрещенного сыра

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