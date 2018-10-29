В Новосибирске сожгли 9 килограммов запрещенного сыра и одну колбасу из Испании
Таможня вышла на санкционные продукты через интернет
Новосибирские таможенники вышли через интернет-магазин на точку с санкционными товарами: они изъяли 9 килограммов сыра и колбасы из Голландии, Италии, Чехии и Испании.
«На сайте одного из новосибирских интернет-магазинов предлагалась продукция, которой в России, в связи с ответными санкциями в отношении ряда европейских стран, быть не должно», — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.
Специалисты выехали на место нахождения торговой точки в Центральный район, там они нашли 6 видов сыра и один вид колбасы.
В результате таможенники изъяли сыр «Фрико», «Прима Донна Натура», Tartufo и BrokkelKaas из Голландии, «Гран Моравия» из Чехии, «Падано» из Италии, а также колбасу Monte Honfria из Испании.
Общий вес санкционных продуктов — 9 кг 226 г, из этой массы только 142 грамма пришлось на колбасу, остальное — на сыр.
На некоторых кусках сыра были заводские гравировки, на других информация о производителе, на колбасе был указан состав и штрих-код производителя.
Изъятые продукты сожгли специалисты Россельхознадзора в конце прошлой недели.
«Обстоятельства данного правонарушения еще предстоит выяснить. <…> Факт в том, что он (товар. — Прим. ред.) каким-то образом сюда попал вопреки запретам», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской таможни.
Это уже пятая партия санкционной продукции, которую удалось выявить инспекторам в 2018 году. Так, в конце сентября на Центральном рынке нашли почти два килограмма запрещенного сыра.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни