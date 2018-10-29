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Война за наши деньги: СГК и управляющая компания МЖК судятся за право собирать платежи с горожан

В домах на МЖК даже появились объявления о мошенниках, которые собирают деньги

Долг УК «Достойный сервис» перед СГК — больше 192 миллионов рублей
Долг УК «Достойный сервис» перед СГК — больше 192 миллионов рублей


В подъездах жилых домов на МЖК в Октябрьском районе Новосибирска появились объявления, в которых УК «Достойный сервис» предупреждает жильцов о «мошенниках», которые представляются сотрудниками СГК — на самом деле, выяснил корреспондент НГС, это настоящие сотрудники компании.


Местные жители уверены, что эти объявления появились из-за войны УК и СГК за право собирать платежи за отопление. 


«Там суть в том, что СГК говорит, что платить теперь нужно им напрямую <…>. Общалась с юристом "Достойного сервиса". Он сказал: оплачивать им. На данный момент идут судебные разбирательства. Суд должен обязать СГК заключить договор с нашей УК. Юрист заверил, что даже если решение будет не в их пользу, то наши деньги переведут в СГК. А в СГК нам сообщили, что в первых числах ноября будут произведены начисления и, скорее всего, нам насчитают с мая, так как именно с того момента "Достойный сервис", якобы, не переводил им денежные средства. А разбираться с УК сказали самостоятельно. Их не волнует, что мы оплачивали», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница.


По её словам, сейчас сотрудники СГК ходят по квартирам и рассказывают людям о прямой оплате за отопление по отдельным квитанциям.


«А "Достойный сервис" в ответ на это всё наклеил в подъезде объявление: не пускайте никого на порог, они мошенники (явно имея в виду СГК)», — добавила местная жительница.


В подъездах домов на МЖК повесили объявления о мошенниках, которые ходят по квартирам
В подъездах домов на МЖК повесили объявления о мошенниках, которые ходят по квартирам


В Сибирской генерирующей компании корреспонденту НГС подтвердили, что с ноября жители МЖК будут оплачивать напрямую в СГК, потому что у УК «Достойный сервис» нет договора на поставку тепла.


«Жители с ноября будут оплачивать тепло напрямую СГК (на платёжке СИБЭКО, подразделение СГК). Это не касается горячей воды: эту услугу по-прежнему необходимо оплачивать в управляющую компанию. Жителей перевели с 1 октября. Оплачивать они будут в ноябре за октябрь и последующие месяцы. 


Задолженность за тепловую энергию у "Дискус плюс" перед СГК есть. Размер задолженности по иску — больше 192 миллионов рублей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


В самом же «Достойном сервисе» корреспонденту НГС сообщили, что судятся с энергетиками. «СГК такая же коммерческая организация, как и УК "Достойный сервис". Они имеют равные права, согласно законов Российской Федерации, а, следовательно, СГК, как коммерческая структура, не имеет никаких преимуществ с точки зрения закона перед другими участниками рынка. В настоящий момент в суде находится спор коммерческих структур, которыми являются СГК и УК "Достойный сервис2», — сообщили в управляющей компании.


В «Достойном сервисе» добавили, что у СГК нет договора на транспортировку ресурса и соответствующего оборудования.


«СГК не имеет технической возможности для подачи тепла в жилые дома Плющихинского жилмассива, так как их сети, согласно границ разграничения балансовой принадлежности, заканчиваются в тепловой камере на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская». — добавили в управляющей компании.


В целом новосибирцы задолжали СГК больше 2,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду. По информации «Сибирской генерирующей компании», почти 1,6 миллиарда из этой суммы задолжали физические лица, а ещё больше 650 миллионов — юридические.


C 1 июля 2018 года в Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ поднялись в среднем на 3%, в том числе и на горячую воду с отоплением, но это повышение оказалось одним из самых низких среди регионов России.


Также недавно стало известно, что новосибирцы остаются должны более 1 миллиарда рублей по взносам на капитальный ремонт — региональный фонд ЖКХ начал судиться с самыми злостными должниками.

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