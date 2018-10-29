«Недостаточно сил и средств»: глава МЧС раскритиковал чиновников за ночной пожар

Огонь охватил участок в 100 гектаров

Огонь охватил участок в 100 гектаров
Огонь охватил участок в 100 гектаров

В МЧС по Новосибирской области считают, что администрация Искитимского района не приложила достаточных усилий для оперативного тушения пожара, который произошёл поздно вечером 28 октября в деревне Новолебедевка. 


«Из-за сильного ветра создавалась угроза перехода огня на жилые дома и постройки. Общая площадь горения составила свыше 100 гектар. Погибших, пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.


Отреагировали своевременно, вместе с тем хотелось бы отметить недостаточное привлечение сил и средств со стороны администрации Искитимского района», 


— рассказал во время оперативного совещания в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.


Губернатор Андрей Травников также обратил внимание руководителей областей, в особенности главы Искитимского района, на ситуацию с природным пожаром. 


«Если мы так слабо реагируем, когда нет пожароопасного периода, то как же мы будем реагировать, когда наступит зима, в период возгорания в частном жилом секторе. Я думаю, что нужно сделать вывод из этой ситуации, мобилизоваться и не допускать больше такого слабого реагирования на чрезвычайные ситуации», — отметил Травников. 


По информации пресс-службы ГУ МЧС по НСО, пожар в Новолебедевке случился в 22:30. Горела трава за населённым пунктом на расстоянии 30 метров от села. Жилые дома не пострадали, но повреждены надворные постройки на площади 20 кв. м.


Также вечером 28 октября сильный пожар случился на границе Новосибирской области и Алтайского края — огонь подобрался к трассе и усилился разбушевавшимся ветром

Прочтений: 9640

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено