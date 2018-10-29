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Победитель «Битвы экстрасенсов» привёз в приют 800 килограммов собачьей еды

Полсотни мешков обошлись экстрасенсу в 46 тысяч рублей

Виталий Гиберт (на фото в оранжевой шапке) выступал в Новосибирске и заодно заехал в приют для собак в Академгородке
Виталий Гиберт (на фото в оранжевой шапке) выступал в Новосибирске и заодно заехал в приют для собак в Академгородке

Победитель 11-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», петербуржец Виталий Гиберт неожиданно приехал с 50 мешками корма в приют для собак в новосибирском Академгородке — о встрече рассказала НГС руководитель приюта.


Помощник экстрасенса Виталия Гиберта позвонил волонтерам 25 октября, а уже на следующий день Гиберт приехал в приют, рассказала НГС руководитель приюта Галина Клебче. По её словам, до этого визита она ничего не знала о победителе телешоу, поскольку не смотрела выпуски «Битвы экстрасенсов», и встреча с ним была очень неожиданной.


«Я не знаю, как нам повезло — в Омске он же тоже [был в приюте], я прочитала в омской газете, и как мне сказал Павел, его помощник, они совершают турне по городам. Новосибирск — уже четвёртый город. 


Каким образом они нас выбрали — я не знаю, позвонил Павел: "Мы хотели бы вам помочь". Я сказала: "Хорошо, пожалуйста"», — объяснила Галина Клебче.


Она отметила, что в пятницу к приюту подъехала большая машина с кормом, и водитель потребовал за него 46 тысяч рублей — волонтёры уже успели испугаться столь большой суммы, но тут же вслед за автомобилем быстро прибыли Виталий Гиберт с помощником и оплатили 800 килограммов корма.


Подаренного корма хватит примерно на три месяца
Подаренного корма хватит примерно на три месяца


По словам Клебче, раньше им не дарили столько еды для собак — максимум 15 мешков. Этих же 50 мешков должно хватить примерно на три месяца (с учётом того что собаки питаются не только сухим кормом), оценила руководитель.


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Завтра 26 окт. в 19.21 встречаемся в Академгородке Нск. У магазина "Карасик" ул.Ионосферная 1к5 и пойдём в приют для собак , где 243 питомца ждут нашей любви, корма и мантр на их благо и плюс к нашей карме... По возможности и желанию можно привезти корм ,хороший и недорогой "Дилли" считается... Приезжайте, обнимемся и сделаем вместе доброе дело... С любовью.. #приют #нск #академгородок #новосибирск #позитив #собака #друг

Публикация от Гиберт Виталий (@gibertmagic)


Популярные артисты не так часто оказываются в Новосибирске с благотворительными акциями. Но, например, ранее в городе побывал актёр телесериала «Реальные пацаны» Антон Богданов — и помог собрать деньги для детей с ДЦП. А рэпер Noize MC и певицы Юлианна Караулова, Elvira T и Iowa снялись в социальной рекламе для новосибирских подростков.

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