Победитель «Битвы экстрасенсов» привёз в приют 800 килограммов собачьей еды

Виталий Гиберт (на фото в оранжевой шапке) выступал в Новосибирске и заодно заехал в приют для собак в Академгородке

Победитель 11-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», петербуржец Виталий Гиберт неожиданно приехал с 50 мешками корма в приют для собак в новосибирском Академгородке — о встрече рассказала НГС руководитель приюта.







Помощник экстрасенса Виталия Гиберта позвонил волонтерам 25 октября, а уже на следующий день Гиберт приехал в приют, рассказала НГС руководитель приюта Галина Клебче. По её словам, до этого визита она ничего не знала о победителе телешоу, поскольку не смотрела выпуски «Битвы экстрасенсов», и встреча с ним была очень неожиданной.







«Я не знаю, как нам повезло — в Омске он же тоже [был в приюте], я прочитала в омской газете, и как мне сказал Павел, его помощник, они совершают турне по городам. Новосибирск — уже четвёртый город.





Каким образом они нас выбрали — я не знаю, позвонил Павел: "Мы хотели бы вам помочь". Я сказала: "Хорошо, пожалуйста"», — объяснила Галина Клебче.







Она отметила, что в пятницу к приюту подъехала большая машина с кормом, и водитель потребовал за него 46 тысяч рублей — волонтёры уже успели испугаться столь большой суммы, но тут же вслед за автомобилем быстро прибыли Виталий Гиберт с помощником и оплатили 800 килограммов корма.







Подаренного корма хватит примерно на три месяца





По словам Клебче, раньше им не дарили столько еды для собак — максимум 15 мешков. Этих же 50 мешков должно хватить примерно на три месяца (с учётом того что собаки питаются не только сухим кормом), оценила руководитель.











Популярные артисты не так часто оказываются в Новосибирске с благотворительными акциями. Но, например, ранее в городе побывал актёр телесериала «Реальные пацаны» Антон Богданов — и помог собрать деньги для детей с ДЦП. А рэпер Noize MC и певицы Юлианна Караулова, Elvira T и Iowa снялись в социальной рекламе для новосибирских подростков.

