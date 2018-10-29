Новосибирцы задолжали по штрафам ГИБДД больше 360 миллионов рублей
Долг по штрафам самый распространенный среди других долгов
Судебные приставы Новосибирской области насчитали 1,4 миллиона исполнительных производств на сумму 149 миллиардов рублей за 9 месяцев 2018 года.
Чаще всего жители НСО копят долги по штрафам ГИБДД — к концу сентября приставы насчитали 428 тысяч исполнительных производств по ним на сумму 367 миллионов рублей, сообщили в управлении службы судебных приставов по Новосибирской области.
«Вторая по величине категория это судебные акты: кредиты — 183,7 тысячи исполнительных производств (13% общего количества находящихся на исполнении), ЖКХ — 62 тысячи (4,4%), налоги — 59,7 тысячи (4,2%), ТЭК (топливно-энергетический комплекс) — 54 тысячи (3,9%), алименты — 26 тысяч (1,9%). В сравнении с прошлым годом почти на 30 тысяч возросло количество поступивших исполнительных документов о взыскании кредитов. Также на 15 тысяч возросло количество поступивших документов о взыскании задолженностей по услугам ЖКХ. Отмечается снижение поступления исполнительных документов о взыскании в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса на 25 тысяч», — пояснили ведомстве.
Приставы подсчитали, что число неоконченных производств по взысканию алиментов сократилось почти на 8000 — задолжавших детям родителей регулярно ограничивают в различных правах, вынуждая платить.
«В пользу детей взыскано более 143 миллионов рублей, 20 тысяч неплательщиков алиментов ограничены в праве выезда из Российской Федерации, почти 400 должников по алиментам временно ограничены в пользовании специальными правами. Стоит отметить, что по всем категориям исполнительных производств, благодаря применению судебными приставами к должникам временного ограничения на выезд за пределы РФ, должниками оплачено 12 миллионов рублей, ограничение в пользовании специальными правами побудило должников оплатить почти 64 миллиона рублей», — отчитались о применяемых к должникам мерах в УФССП НСО.
Также приставы взыскали 44,6 миллиона рублей долгов по зарплате — это на 1 миллион рублей больше, чем к октябрю прошлого года.
В период с января по сентябрь приставы закончили 750 тысяч исполнительных производств — 430 должников уже выплатили 8,5 миллиарда рублей. Благодаря работе приставов в пользу ТЭК должники перечисли 438 миллионов рублей.Также в УФССП отмечают, что в бюджеты различных уровней перечислено 3 миллиарда рублей.
В середине октября приставы вместе с автоинспекторами устроили засаду на должников на Мочищенском шоссе — у одного из водителей отобрали «Газель».
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Дарья Януш
Фото Густаво Зырянова