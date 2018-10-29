Новосибирцы задолжали по штрафам ГИБДД больше 360 миллионов рублей

Неоплаченные штрафы ГИБДД сейчас составляют почти треть от числа всех задолженностей в Новосибирской области





Судебные приставы Новосибирской области насчитали 1,4 миллиона исполнительных производств на сумму 149 миллиардов рублей за 9 месяцев 2018 года.





Чаще всего жители НСО копят долги по штрафам ГИБДД — к концу сентября приставы насчитали 428 тысяч исполнительных производств по ним на сумму 367 миллионов рублей, сообщили в управлении службы судебных приставов по Новосибирской области.







«Вторая по величине категория это судебные акты: кредиты — 183,7 тысячи исполнительных производств (13% общего количества находящихся на исполнении), ЖКХ — 62 тысячи (4,4%), налоги — 59,7 тысячи (4,2%), ТЭК (топливно-энергетический комплекс) — 54 тысячи (3,9%), алименты — 26 тысяч (1,9%). В сравнении с прошлым годом почти на 30 тысяч возросло количество поступивших исполнительных документов о взыскании кредитов. Также на 15 тысяч возросло количество поступивших документов о взыскании задолженностей по услугам ЖКХ. Отмечается снижение поступления исполнительных документов о взыскании в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса на 25 тысяч», — пояснили ведомстве.





Приставы подсчитали, что число неоконченных производств по взысканию алиментов сократилось почти на 8000 — задолжавших детям родителей регулярно ограничивают в различных правах, вынуждая платить.





«В пользу детей взыскано более 143 миллионов рублей, 20 тысяч неплательщиков алиментов ограничены в праве выезда из Российской Федерации, почти 400 должников по алиментам временно ограничены в пользовании специальными правами. Стоит отметить, что по всем категориям исполнительных производств, благодаря применению судебными приставами к должникам временного ограничения на выезд за пределы РФ, должниками оплачено 12 миллионов рублей, ограничение в пользовании специальными правами побудило должников оплатить почти 64 миллиона рублей», — отчитались о применяемых к должникам мерах в УФССП НСО.





Также приставы взыскали 44,6 миллиона рублей долгов по зарплате — это на 1 миллион рублей больше, чем к октябрю прошлого года.







В период с января по сентябрь приставы закончили 750 тысяч исполнительных производств — 430 должников уже выплатили 8,5 миллиарда рублей. Благодаря работе приставов в пользу ТЭК должники перечисли 438 миллионов рублей.Также в УФССП отмечают, что в бюджеты различных уровней перечислено 3 миллиарда рублей.







В середине октября приставы вместе с автоинспекторами устроили засаду на должников на Мочищенском шоссе — у одного из водителей отобрали «Газель».