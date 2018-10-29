Десятки оборванных проводов и сломанные деревья: в мэрии подсчитали ущерб от ночного урагана
Шквалистый ветер оборвал провода и уронил деревья на машины
В мэрии Новосибирска подвели итоги сильного ветра, который разбушевался в городе в ночь на понедельник, 29 октября.
Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 сообщение о последствиях ветра, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В частности, горожане сообщили об оборванных проводах на улицах Караваева, Грекова, Сивашской, Урожайной, Кропоткина, Бестужева, Сухарной, Мира, Титова, Выборной, Садовой, Марата, во 2-м переулке Костычева.
«Пересечение улиц Каменская и Ядринцевская — упал светофор. Передано в СМЭУ, ГИБДД. Светофор убрали с проезжей части», — сообщили в мэрии, добавив, что отремонтировать конструкцию специалисты планируют в течение сегодняшнего дня.
Возле домов
На улице 25 лет Октября упал деревянный мостик.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС