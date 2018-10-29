Десятки оборванных проводов и сломанные деревья: в мэрии подсчитали ущерб от ночного урагана

Шквалистый ветер оборвал провода и уронил деревья на машины

В трёх местах машины пострадали от упавших деревьев, а на улице Иванова на автомобиль рухнула крыша со строительного вагончика

В мэрии Новосибирска подвели итоги сильного ветра, который разбушевался в городе в ночь на понедельник, 29 октября.







Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 сообщение о последствиях ветра, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В частности, горожане сообщили об оборванных проводах на улицах Караваева, Грекова, Сивашской, Урожайной, Кропоткина, Бестужева, Сухарной, Мира, Титова, Выборной, Садовой, Марата, во 2-м переулке Костычева.





«Пересечение улиц Каменская и Ядринцевская — упал светофор. Передано в СМЭУ, ГИБДД. Светофор убрали с проезжей части», — сообщили в мэрии, добавив, что отремонтировать конструкцию специалисты планируют в течение сегодняшнего дня.





Возле домов № 3 на улице Пермитина, № 49 на Ипподромской и дома № 55 на Ватутина на припаркованные машины упали деревья. А возле дома № 35А на улице Иванова на авто слетела кровля со строительного вагончика.





На улице 25 лет Октября упал деревянный мостик.





Сильный ветер поднялся в городе этой ночью — сейчас читатели НГС присылают в редакцию фото и видео с последствиями непогоды.

