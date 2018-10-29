«Давайте постараемся»: губернатор попросил чиновников готовиться к Новому году

В прошлом году, отметил Травников, горожане и гости были недовольны

По мнению губернатора, город в прошлом году был не украшен

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам хорошо украсить здания к Новому году, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда жители остались недовольны.







«На самом деле в течение этого года мы получали сигналы о том, что жители Новосибирска, гости нашего города не очень довольны праздничным украшением столицы. Это касалось новогодних праздников, традиционно в преддверии Дня Победы, — рассказал на оперативном совещании 29 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Наверное, отчасти эти замечания справедливы. В отношении новогодней иллюминации, в отношении города — это точно».







По словам Травникова, не были украшены даже здания органов власти, в том числе областного правительства. «Ни к Новому году, ни ко Дню Победы. Хотя, если посмотреть архивные фотографии, на самом деле такая традиция была. Фасад здания на Красном проспекте всегда задавал тон», — отметил губернатор.







Он поручил украсить, прежде всего, здание правительства Новосибирской области. Также губернатор призвал руководителей министерств и ведомств, а также представителей общественных организаций и бизнеса обратить внимание на украшение зданий.





«Давайте постараемся общими усилиями подготовить Новосибирск к предстоящим новогодним мероприятиям на красочном интересном уровне. А потом подумаем о подготовке города к большому празднику, ко Дню Победы», — подытожил Травников.







О том, как украшать город, власти задумались ещё в августе. Муниципальный «Городской центр наружной рекламы» готов заплатить за искусственную ель больше миллиона рублей.