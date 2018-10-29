Новосибирца с больной ногой отправили лечиться домой. На следующий день он умер

23 октября 41-летний новосибирец Иолан Ишуткин обратился в Центральную клиническую больницу на улице Пирогова в Советском районе с сильной болью в ноге. Врачи выписали мужчине обезболивающие и отпустили домой. На следующий день он скончался от тромба.



По словам друга погибшего, мужчину осматривали врачи в ЦКБ на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска.

«Мы приехали в районе 10 утра в понедельник (22 октября. — Прим. ред.) в ЦКБ. Через приёмный покой мы сразу оплатили рентген, и его принял врач, я так понимаю, что это был завотделением хирургии. Они знакомы были, этот врач оперировал Иолана. Врач его принял, осмотрел. Сказал, что у него болит сустав <…>. Отправили домой, выписали другие обезболивающие. После этого я увёз его домой. А на следующий день он умер. У него была адская боль в ноге. Сказали врачи, что это сустав надавил на нерв, мол, по снимкам это видно. Хотя предпосылок не было для этого. А скончался в итоге от тромба. Причём я говорил, чтобы с врачом разговаривали, что это может быть тромб. Всего-то надо было снять кардиограмму, диагностировать. Его знобило, обливался потом. Ну какие-то действия врачи могли предпринять. А результат вот такой», — рассказал корреспонденту НГС друг скончавшегося мужчины Алексей, добавив, что мужчина умер дома.



В министерстве здравоохранения Новосибирской области комментировать ситуацию не стали, сославшись на врачебную тайну.

