Новосибирца с больной ногой отправили лечиться домой. На следующий день он умер

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Мужчина скончался на следующий день после осмотра врача
23 октября 41-летний новосибирец Иолан Ишуткин обратился в Центральную клиническую больницу на улице Пирогова в Советском районе с сильной болью в ноге. Врачи выписали мужчине обезболивающие и отпустили домой. На следующий день он скончался от тромба.
По словам друга погибшего, мужчину осматривали врачи в ЦКБ на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска.
«Мы приехали в районе 10 утра в понедельник (22 октября. — Прим. ред.) в ЦКБ. Через приёмный покой мы сразу оплатили рентген, и его принял врач, я так понимаю, что это был завотделением хирургии. Они знакомы были, этот врач оперировал Иолана. Врач его принял, осмотрел. Сказал, что у него болит сустав <…>. Отправили домой, выписали другие обезболивающие. После этого я увёз его домой. А на следующий день он умер. У него была адская боль в ноге. Сказали врачи, что это сустав надавил на нерв, мол, по снимкам это видно. Хотя предпосылок не было для этого. А скончался в итоге от тромба. Причём я говорил, чтобы с врачом разговаривали, что это может быть тромб. Всего-то надо было снять кардиограмму, диагностировать. Его знобило, обливался потом. Ну какие-то действия врачи могли предпринять. А результат вот такой», — рассказал корреспонденту НГС друг скончавшегося мужчины Алексей, добавив, что мужчина умер дома.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области комментировать ситуацию не стали, сославшись на врачебную тайну.
«В министерстве здравоохранения Новосибирской области отсутствуют документы о согласии пациента или его законных представителей на разглашение сведений о нем. Вследствие чего не представляется возможным сообщить вам информацию о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе», — заявили в пресс-службе областного минздрава в ответ на запрос корреспондента НГС.
В самой ЦКБ сообщили, что комментировать ситуацию не будут. В СУ СК России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявлений от родственников умершего в ведомство не поступало.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной
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