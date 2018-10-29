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Здоровье
Проблема

Новосибирца с больной ногой отправили лечиться домой. На следующий день он умер

Мужчину осматривали в ЦКБ на улице Пирогова

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    Мужчина скончался на следующий день после осмотра врача

    23 октября 41-летний новосибирец Иолан Ишуткин обратился в Центральную клиническую больницу на улице Пирогова в Советском районе с сильной болью в ноге. Врачи выписали мужчине обезболивающие и отпустили домой. На следующий день он скончался от тромба.

    По словам друга погибшего, мужчину осматривали врачи в ЦКБ на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска.

    «Мы приехали в районе 10 утра в понедельник (22 октября. — Прим. ред.) в ЦКБ. Через приёмный покой мы сразу оплатили рентген, и его принял врач, я так понимаю, что это был завотделением хирургии. Они знакомы были, этот врач оперировал Иолана. Врач его принял, осмотрел. Сказал, что у него болит сустав <…>. Отправили домой, выписали другие обезболивающие. После этого я увёз его домой. А на следующий день он умер. У него была адская боль в ноге. Сказали врачи, что это сустав надавил на нерв, мол, по снимкам это видно. Хотя предпосылок не было для этого. А скончался в итоге от тромба. Причём я говорил, чтобы с врачом разговаривали, что это может быть тромб. Всего-то надо было снять кардиограмму, диагностировать. Его знобило, обливался потом. Ну какие-то действия врачи могли предпринять. А результат вот такой», — рассказал корреспонденту НГС друг скончавшегося мужчины Алексей, добавив, что мужчина умер дома.

    В министерстве здравоохранения Новосибирской области комментировать ситуацию не стали, сославшись на врачебную тайну.

    «В министерстве здравоохранения Новосибирской области отсутствуют документы о согласии пациента или его законных представителей на разглашение сведений о нем. Вследствие чего не представляется возможным сообщить вам информацию о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе», — заявили в пресс-службе областного минздрава в ответ на запрос корреспондента НГС.

    В самой ЦКБ сообщили, что комментировать ситуацию не будут. В СУ СК России по Новосибирской области НГС сообщили, что заявлений от родственников умершего в ведомство не поступало.

    В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы и её ребёнка 13 марта в городской клинической больнице № 25. Тогда у 33-летней сибирячки начались самопроизвольные роды — ребенок родился мёртвым. Из-за этого у женщины начались осложнения, и 13 марта она скончалась.

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    КОММЕНТАРИИ (63) Обсудить
    Наконечник
    29 окт 2018 в 14:04
    +96 -16
    Итоги путинских реформ.
    Правда
    29 окт 2018 в 14:08
    +91 -3
    На лицо явная халатность и непрофессионализм врача. И никакой тут тайны господа из министерства нет.
    Незнакомка
    29 окт 2018 в 14:01
    +84 -6
    Медицина этой страны во всей красе
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