«Ниссан» отбросило в столб на Сибиряков-Гвардейцев

Он не пропустил другой автомобиль

Авария произошла около 10 часов утра
Авария произошла около 10 часов утра


Утром 29 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске «Тойоту» и «Ниссан» раскидало в разные стороны после столкновения.


«"Ниссан" двигался по Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицу Мира на красный», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


«Ниссан» допустил столкновение с «Тойотой», поворачивающей на улицу Северный проезд. «Ниссан» в итоге отбросило в столб, а «Тойота» въехала в забор.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал



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