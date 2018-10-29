«Ниссан» отбросило в столб на Сибиряков-Гвардейцев
Он не пропустил другой автомобиль
Утром 29 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске «Тойоту» и «Ниссан» раскидало в разные стороны после столкновения.
«"Ниссан" двигался по Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицу Мира на красный», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
«Ниссан» допустил столкновение с «Тойотой», поворачивающей на улицу Северный проезд. «Ниссан» в итоге отбросило в столб, а «Тойота» въехала в забор.
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Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»