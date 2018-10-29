Новосибирская область уступила 63 регионам по числу безработных

Уровень безработицы в России достиг минимального значения





Аналитики подсчитали уровень безработицы в России — Новосибирская область оказалась ближе к концу рейтинга.





Регион занял 64-е место из 85 с показателем безработицы 6,5% — к такому выводу пришли в агентстве РИА Рейтинг.







При этом часть соседей Новосибирской области оказались в рейтинге выше: Красноярский край попал на 41-е место (4,8%), Омская область — на 60-е место (6%), Кемеровская область — на 61-е место (6,1%). На несколько строчек ниже оказалась Томская область — 68-е место (7,5%).





По данным специалистов, уровень безработицы в стране достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%.





Самые низкие показатели в Москве — 1,2%, Санкт-Петербурге — 1,4%, Ямало-Ненецком автономном округе —2%. Самые высокие показатели безработицы зафиксированы в Республике Тыва —19%, Республике Ингушетия —26,5%.





Согласно рейтингу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы снизился в 58 регионах России.





«В 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. При этом эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что во второй половине 2018 года показатели существенно меняться не будут», — говорится в сообщении.







В конце прошлого года власти отчитались о падении уровня безработицы в Новосибирской области.