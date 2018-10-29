подробности

Новосибирская область уступила 63 регионам по числу безработных

Доля безработных в регионе — 6,5%

Уровень безработицы в России достиг минимального значения
Уровень безработицы в России достиг минимального значения


Аналитики подсчитали уровень безработицы в России — Новосибирская область оказалась ближе к концу рейтинга.


Регион занял 64-е место из 85 с показателем безработицы 6,5% — к такому выводу пришли в агентстве РИА Рейтинг.


При этом часть соседей Новосибирской области оказались в рейтинге выше: Красноярский край попал на 41-е место (4,8%), Омская область — на 60-е место (6%), Кемеровская область — на 61-е место (6,1%). На несколько строчек ниже оказалась Томская область — 68-е место (7,5%).


По данным специалистов, уровень безработицы в стране достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%. 


Самые низкие показатели в Москве — 1,2%, Санкт-Петербурге — 1,4%, Ямало-Ненецком автономном округе —2%. Самые высокие показатели безработицы зафиксированы в Республике Тыва —19%, Республике Ингушетия —26,5%.


Согласно рейтингу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы снизился в 58 регионах России.


«В 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. При этом эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что во второй половине 2018 года показатели существенно меняться не будут», — говорится в сообщении. 


В конце прошлого года власти отчитались о падении уровня безработицы в Новосибирской области.

Прочтений: 2546

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено