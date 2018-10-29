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Не долетели до Дагестана: под Новосибирском заметили редких кочующих птиц

Очевидцы увидели недалеко от города пеликанов

Похожих кудрявых пеликанов орнитолог Алексей Яновский наблюдал в выходные
Похожих кудрявых пеликанов орнитолог Алексей Яновский наблюдал в выходные


Под Новосибирском заметили краснокнижных пеликанов — птицы остановились в окрестностях города ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.


Орнитолог Алексей Яновский подтвердил, что сейчас вблизи города можно встретить кудрявого пеликана, так, несколько особей он наблюдал в районе Северного моста в Новосибирском районе области. 


«У нас водится два вида пеликанов: розовый и кудрявый. Розовый пеликан более теплолюбивый и у нас редко встречается, практически не гнездится в нашей области. Кудрявый пеликан у нас и гнездится, и потомство выводит. В частности, в северной части озера Чаны. Уже несколько десятилетий они там гнездятся в небольшом количестве. Сейчас зима задерживается, и птицы пока остаются в наших водоёмах, которые пока не замёрзли. Зимуют на Каспийском море. Со стороны Дагестана. Осенью на Обском море можно встретить пеликанов. Чаще всего раненых», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По его словам, оба вида пеликанов занесены в Красную книгу Новосибирской области.


«Чаще всего задерживаются молодые особи, которые отбились от стаи и не могут без сопровождения взрослых найти путь к месту зимовок. Пеликаны не издают громких криков, что и приводит к частым потерям молодых птиц во время остановок на путях пролета, когда из-за стрельбы и подъезда на моторных лодках и катерах стая в панике стартует с воды, и взрослые улетают от молодых птиц», — добавил орнитолог Алексей Яновский.

О том, что вблизи города заметили нескольких пеликанов, сообщили и волонтёры Центра реабилитации диких животных. 

«В выходные к нам поступило несколько десятков звонков с сообщением о пеликанах», — коротко прокомментировала пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова. 


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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