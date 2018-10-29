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Пробка во все стороны: на Петухова погасли светофоры

Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку Петухова и Советского шоссе

Светофор отключился из-за перебоя в подаче электроэнергии
Светофор отключился из-за перебоя в подаче электроэнергии


Утром 29 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры.


Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 8:19. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.


«На перекрёстке энергия подаётся от пивзавода, питание оттуда. У них там авария. Экипаж на месте работает, службы уведомлены. Ждём результатов устранения аварии. Наши специалисты тоже там, ждут включения», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 9:15 не превышала 2 км/ч.


Из-за неработающего светофора на Советском шоссе собралась глухая пробка
Из-за неработающего светофора на Советском шоссе собралась глухая пробка


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе. 

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