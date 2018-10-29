Пробка во все стороны: на Петухова погасли светофоры

Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку Петухова и Советского шоссе

Светофор отключился из-за перебоя в подаче электроэнергии





Утром 29 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры.





Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 8:19. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.





«На перекрёстке энергия подаётся от пивзавода, питание оттуда. У них там авария. Экипаж на месте работает, службы уведомлены. Ждём результатов устранения аварии. Наши специалисты тоже там, ждут включения», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 9:15 не превышала 2 км/ч.





Из-за неработающего светофора на Советском шоссе собралась глухая пробка





В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.

