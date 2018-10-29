Пробка во все стороны: на Петухова погасли светофоры
Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку Петухова и Советского шоссе
Утром 29 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 8:19. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«На перекрёстке энергия подаётся от пивзавода, питание оттуда. У них там авария. Экипаж на месте работает, службы уведомлены. Ждём результатов устранения аварии. Наши специалисты тоже там, ждут включения», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в 9:15 не превышала 2 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)