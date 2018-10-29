Водитель Suzuki попал в больницу после ночного ДТП с двумя машинами на Первомайской

В аварии пострадал водитель Suzuki Cultus: его увезли в больницу со сломанным коленом

В ночь на понедельник, 29 октября, водитель Suzuki Cultus сломал ногу при столкновении с двумя попутными машинами в Первомайском районе Новосибирска.







ДТП случилось в 00:01 возле дома № 218 по улице Первомайской, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, 46-летний водитель Suzuki Cultus ехал по Первомайской со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Героев Революции и попал аварию с двумя ехавшими впереди машинами — Toyota Sprinter и Mercedes-Benz C 200.







«Он догнал "Тойоту Спринтер", а та догнала "Мерседес-Бенц"», — описал аварию Владислав Савченков.







Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Автоспас», от удара Mercedes улетел на 35-40 метров в сторону улицы Героев Революции.





По информации Владислава Савченкова, в ДТП пострадал водитель Suzuki — его увезли в больницу скорой помощи № 2 с ушибами и переломом колена.







ДТП случилось недалеко от перекрёстка Первомайской и Героев Революции





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