Водитель Suzuki попал в больницу после ночного ДТП с двумя машинами на Первомайской
В ГИБДД рассказали подробности аварии
В ночь на понедельник, 29 октября, водитель Suzuki Cultus сломал ногу при столкновении с двумя попутными машинами в Первомайском районе Новосибирска.
ДТП случилось в 00:01 возле дома
По его словам, 46-летний водитель Suzuki Cultus ехал по Первомайской со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Героев Революции и попал аварию с двумя ехавшими впереди машинами — Toyota Sprinter и Mercedes-Benz C 200.
«Он догнал "Тойоту Спринтер", а та догнала "Мерседес-Бенц"», — описал аварию Владислав Савченков.
Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Автоспас», от удара Mercedes улетел на 35-40 метров в сторону улицы Героев Революции.
По информации Владислава Савченкова, в ДТП пострадал водитель Suzuki — его увезли в больницу скорой помощи
На прошлой неделе Nissan отлетел в забор после удара о Hyundai на Петухова: пострадали четверо.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым