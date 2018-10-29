Порывистый ветер повалил деревья на машины и дороги Новосибирска

На улице Ватутина дерево разломилось и упало сразу на две припаркованных «Тойоты»





Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 29 октября, повалил деревья в разных районах города.







Один из таких случаев произошёл возле дома № 55 на улице Ватутина. «Дерево упало на крыши седана Toyota Corona Premio и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado», — написал в редакцию очевидец.







Очевидец прислал в редакцию фотографии с места происшествия





Ещё один читатель НГС Руслан Садыков заметил лежащее дерево возле дома № 181 на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина





А на пересечении Народной и 1-го Краснодонского переулка в Калининском районе ветер сдул пролёт пешеходного моста





Не обошла стихия и центр города. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на площади Ленина пострадали информационные стенды, на привокзальной площади упали торговые палатки, а на перекрёстке Каменской и Ядринцевской сдуло светофор — он рухнул на проезжую часть. Кроме того, горожане пишут о пролетавшем шифере и перебоях с электричеством во время порывов ветра.







По данным муниципального портала, сейчас из-за повреждения высоковольтной линии нет света в 20 домах на улице Садовой в Октябрьском районе. Также читательница НГС сообщила в редакцию о том, что с полуночи без электричества остаются дома в коттеджном посёлке «Берёзки-2» и селе Новолуговом.