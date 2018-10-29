Порывистый ветер повалил деревья на машины и дороги Новосибирска

На улице Ватутина дерево разломилось и упало сразу на две припаркованных «Тойоты» 
На улице Ватутина дерево разломилось и упало сразу на две припаркованных «Тойоты» 


Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 29 октября, повалил деревья в разных районах города.


Один из таких случаев произошёл возле дома № 55 на улице Ватутина. «Дерево упало на крыши седана Toyota Corona Premio и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado», — написал в редакцию очевидец.


Очевидец прислал в редакцию фотографии с места происшествия  
Очевидец прислал в редакцию фотографии с места происшествия  


Ещё один читатель НГС Руслан Садыков заметил лежащее дерево возле дома № 181 на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина
Ещё один читатель НГС Руслан Садыков заметил лежащее дерево возле дома № 181 на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина


А на пересечении Народной и 1-го Краснодонского переулка в Калининском районе ветер сдул пролёт пешеходного моста
А на пересечении Народной и 1-го Краснодонского переулка в Калининском районе ветер сдул пролёт пешеходного моста


Не обошла стихия и центр города. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на площади Ленина пострадали информационные стенды, на привокзальной площади упали торговые палатки, а на перекрёстке Каменской и Ядринцевской сдуло светофор — он рухнул на проезжую часть. Кроме того, горожане пишут о пролетавшем шифере и перебоях с электричеством во время порывов ветра.


По данным муниципального портала, сейчас из-за повреждения высоковольтной линии нет света в 20 домах на улице Садовой в Октябрьском районе. Также читательница НГС сообщила в редакцию о том, что с полуночи без электричества остаются дома в коттеджном посёлке «Берёзки-2» и селе Новолуговом.

Прочтений: 3313

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено