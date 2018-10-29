Порывистый ветер повалил деревья на машины и дороги Новосибирска
Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 29 октября, повалил деревья в разных районах города.
Один из таких случаев произошёл возле дома
Не обошла стихия и центр города. Очевидцы в соцсетях сообщают, что на площади Ленина пострадали информационные стенды, на привокзальной площади упали торговые палатки, а на перекрёстке Каменской и Ядринцевской сдуло светофор — он рухнул на проезжую часть. Кроме того, горожане пишут о пролетавшем шифере и перебоях с электричеством во время порывов ветра.
По данным муниципального портала, сейчас из-за повреждения высоковольтной линии нет света в 20 домах на улице Садовой в Октябрьском районе. Также читательница НГС сообщила в редакцию о том, что с полуночи без электричества остаются дома в коттеджном посёлке «Берёзки-2» и селе Новолуговом.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидцев