Огонь разбушевавшегося пожара подобрался к Чуйскому тракту

На границе Новосибирской области и Алтайского края полыхали трава и деревья

Вечером 28 октября на границе Новосибирской области и Алтайского края разбушевался сильный пожар — огонь подобрался вплотную к трассе Р256.







Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что горели трава и деревья. Дым затягивало в проезжающие машины, а распространению пожара способствовал сильный ветер. Многие видели зарево пожара из микрорайона ОбьГЭС, Первомайского района Новосибирска, Бердска и Тогучина.







Это видео очевидица сняла на Чуйском тракте в районе села Новоперуново Алтайского края.











На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области сообщается, что вечером в регионе случилось два природных пожара. Оба произошли в Искитимском районе: около восьми часов вечера возле Новолебедевки и Сосновки загорелась трава. А в Курьинском районе Алтайского края, по данным местного управления МЧС, сухая растительность начала гореть ещё днём. Потушить пожар удалось только к 22:00. На месте работало больше 80 пожарных.





Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.





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Ситуацию осложнил порывистый ветер





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