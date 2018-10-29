Огонь разбушевавшегося пожара подобрался к Чуйскому тракту

На границе Новосибирской области и Алтайского края полыхали трава и деревья
На границе Новосибирской области и Алтайского края полыхали трава и деревья

Вечером 28 октября на границе Новосибирской области и Алтайского края разбушевался сильный пожар — огонь подобрался вплотную к трассе Р256.


Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что горели трава и деревья. Дым затягивало в проезжающие машины, а распространению пожара способствовал сильный ветер. Многие видели зарево пожара из микрорайона ОбьГЭС, Первомайского района Новосибирска, Бердска и Тогучина.


Это видео очевидица сняла на Чуйском тракте в районе села Новоперуново Алтайского края.



На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области сообщается, что вечером в регионе случилось два природных пожара. Оба произошли в Искитимском районе: около восьми часов вечера возле Новолебедевки и Сосновки загорелась трава. А в Курьинском районе Алтайского края, по данным местного управления МЧС, сухая растительность начала гореть ещё днём. Потушить пожар удалось только к 22:00. На месте работало больше 80 пожарных.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.


Если вы стали очевидцами пожара на границе двух регионов, присылайте свои фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Ситуацию осложнил порывистый ветер
Ситуацию осложнил порывистый ветер


Проезжающим мимо водителям было тяжело дышать из-за дыма
Проезжающим мимо водителям было тяжело дышать из-за дыма


Полторы недели назад пожар вспыхнул на Ключ-Камышенском плато — спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вместе с работникам «Горзеленхоза» потушили 1,5 гектара горящего леса.

Прочтений: 4887

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено