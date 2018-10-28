Грузовик загорелся после аварии на левом берегу — его тушили проезжавшие мимо водители

Грузовик тушили проезжавшие мимо водители

Днём 28 октября недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске загорелся грузовик после аварии с Honda. По словам очевидца, другие автомобилисты не торопились помочь пострадавшему грузовику.





Пожар начался из-за столкновения КАМАЗа с Honda CR-V — он въехал в багажник кроссоверу левым углом, и произошло короткое замыкание электропроводки, рассказала корреспонденту НГС очевидец Елена Селехова по переписке «ВКонтакте».



«Огонь начал быстро распространяться под капотом. Остановилась я и ещё несколько машин. Водитель в панике бегал вокруг своего КАМАЗа и просил огнетушители.





Практически никто не вышел и не помог, хотя огнетушители должны быть в каждой машине. Быть может, это равнодушие, а, может, ступор, так как был виден открытый огонь и было очень много дыма. Возможно, люди просто запаниковали»,





— объяснила очевидец.



В итоге несколько автомобилистов всё же остановились и с помощью 4-5 огнетушителей всё же погасили огонь и дым.









«Я лично не принимала участие в тушении, мой молодой человек помогал камазисту. Хорошо, что оперативно помогли мужчине спасти его грузовик. Ещё бы пара минут, огонь прорвался бы в кабину. А там много пластика, кабина вспыхнула бы, как факел.



Мужчина-водитель, конечно, ничего не сказал, но я уверена, что, когда паника прошла, он был очень благодарен нам всем, кто не остался в стороне, а пришёл на помощь», — заключила водительница.



В ГУ МВД по Новосибирской области кратко подтвердили, что такая авария действительно была и в ней обошлось без пострадавших людей.







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