Грузовик загорелся после аварии на левом берегу — его тушили проезжавшие мимо водители

Очевидец рассказала, как им удалось погасить пламя

Грузовик тушили проезжавшие мимо водители
Грузовик тушили проезжавшие мимо водители

Днём 28 октября недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске загорелся грузовик после аварии с Honda. По словам очевидца, другие автомобилисты не торопились помочь пострадавшему грузовику. 


Пожар начался из-за столкновения КАМАЗа с Honda CR-V — он въехал в багажник кроссоверу левым углом, и произошло короткое замыкание электропроводки, рассказала корреспонденту НГС очевидец Елена Селехова по переписке «ВКонтакте».

«Огонь начал быстро распространяться под капотом. Остановилась я и ещё несколько машин. Водитель в панике бегал вокруг своего КАМАЗа и просил огнетушители. 


Практически никто не вышел и не помог, хотя огнетушители должны быть в каждой машине. Быть может, это равнодушие, а, может, ступор, так как был виден открытый огонь и было очень много дыма. Возможно, люди просто запаниковали», 


— объяснила очевидец.

В итоге несколько автомобилистов всё же остановились и с помощью 4-5 огнетушителей всё же погасили огонь и дым. 



«Я лично не принимала участие в тушении, мой молодой человек помогал камазисту. Хорошо, что оперативно помогли мужчине спасти его грузовик. Ещё бы пара минут, огонь прорвался бы в кабину. А там много пластика, кабина вспыхнула бы, как факел.

Мужчина-водитель, конечно, ничего не сказал, но я уверена, что, когда паника прошла, он был очень благодарен нам всем, кто не остался в стороне, а пришёл на помощь», — заключила водительница.

В ГУ МВД по Новосибирской области кратко подтвердили, что такая авария действительно была и в ней обошлось без пострадавших людей.


Ранее во дворе десятиэтажки в Ленинском районе вспыхнула Toyota Mark II, причём огонь перекинулся на соседнюю машину — у неё обгорели крыло и фара и оплавилось колесо.

Прочтений: 1998

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