Плюс в ноябре, минус в декабре: на этой неделе россияне будут отдыхать три дня подряд

Зато в декабре придется отработать лишний день — перед Новым годом



Лишний выходной день ноября придется отработать уже в декабре, но по сокращенной программе
Лишний выходной день ноября придется отработать уже в декабре, но по сокращенной программе


Радостная новость для офисных трудоголиков: выходные на этой неделе будут длиннее обычных — три дня, с 3-го по 5-е ноября. День народного единства, который отмечается в стране 4 ноября, в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому следующий понедельник, 5 ноября, станет нерабочим.


Красным днем календаря 4 ноября стало в 2005 году, его учредили в память о событиях 1612 года, когда народные ополченцы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободили страну от польских интервентов. В праздничном календаре День народного единства заменил другую дату — 7 ноября, когда отмечали День Октябрьской революции. После развала СССР дата стала неактуальной.


Удлиненные выходные аукнутся до конца года: последняя перед новогодними каникулами рабочая неделя будет шестидневной. Трудиться россиянам придется с понедельника, 24 декабря, до субботы, 29 декабря, включительно. Впрочем, по указу Роструда, последний рабочий день года будет сокращенным.


Рабочая суббота выпадает на 29 декабря, она будет укороченной на час.
Рабочая суббота выпадает на 29 декабря, она будет укороченной на час.


Новогодние праздники, напомним, страна будет отмечать десять дней — с 30 декабря по 8 января. Первая рабочая неделя в 2019 году будет короткой: 9, 10 и 11 января, а далее — выходные.


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