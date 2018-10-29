Плюс в ноябре, минус в декабре: на этой неделе россияне будут отдыхать три дня подряд

Зато в декабре придется отработать лишний день — перед Новым годом









Лишний выходной день ноября придется отработать уже в декабре, но по сокращенной программе





Радостная новость для офисных трудоголиков: выходные на этой неделе будут длиннее обычных — три дня, с 3-го по 5-е ноября. День народного единства, который отмечается в стране 4 ноября, в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому следующий понедельник, 5 ноября, станет нерабочим.







Красным днем календаря 4 ноября стало в 2005 году, его учредили в память о событиях 1612 года, когда народные ополченцы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободили страну от польских интервентов. В праздничном календаре День народного единства заменил другую дату — 7 ноября, когда отмечали День Октябрьской революции. После развала СССР дата стала неактуальной.







Удлиненные выходные аукнутся до конца года: последняя перед новогодними каникулами рабочая неделя будет шестидневной. Трудиться россиянам придется с понедельника, 24 декабря, до субботы, 29 декабря, включительно. Впрочем, по указу Роструда, последний рабочий день года будет сокращенным.







Рабочая суббота выпадает на 29 декабря, она будет укороченной на час.





Новогодние праздники, напомним, страна будет отмечать десять дней — с 30 декабря по 8 января. Первая рабочая неделя в 2019 году будет короткой: 9, 10 и 11 января, а далее — выходные.





