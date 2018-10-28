Худею до 100: бердчанин запустил реалити-шоу о своём похудении на десятки килограммов

Сибиряк подчеркнул, что в его видео нет рекламы, просто он хочет помочь людям

Молодой менеджер из Бердска Новосибирской области Павел Синицын завёл видеоблог о своём похудении — он решил сбросить 70 килограммов. Пока удалось похудеть на 20.







«В один прекрасный день я решил встать на весы, и я там увидел катастрофическую цифру — я там увидел 170 килограммов живого веса. В тот же день я понял, что так жить нельзя», — объяснил идею в первом видеоролике от 27 октября Павел Синицын.







Автор блога рассказал корреспонденту НГС, что ему 35 лет, он живёт в Бердске и работает старшим менеджером в компании, которая занимается промышленной маркировкой продукции. Главное, что его беспокоило в столь значительном весе, — это высокое давление (доходило до 180), боль в костях, спине и голове, а также трудности с подъёмом с кровати и проблемы с одеждой.











«Мне удалось похудеть на 22 килограмма за 2,5 месяца — и ещё хочу, и надо ещё. Просто очень много людей, у которых есть точно такие же проблемы, и которые боятся это дело начать.





Стесняются в зал идти, думая, что все на них смотреть будут. На самом деле они никому особо не нужны, кроме тренера — все своими делами занимаются. Боятся неудач и не верят, что можно похудеть безболезненно, без всяких изнурительных диет и изнурительных физических упражнений»,





— добавил бердчанин.







Синицын мечтает похудеть на 70 килограммов — и он будет каждый день записывать видео о своём опыте. Он подчеркнул, что в его блоге нет и не будет рекламы — только полезная информация для единомышленников, которые тоже хотят вернуть стройность.







Ранее Министерство здравоохранения России опубликовало статистику по ожирению за 2017 год — оказалось, что десяткам тысяч жителей Новосибирской области необходимо избавиться от лишних килограммов. По статистике, ведомства, 2% жителей региона официально диагностировали ожирение.

