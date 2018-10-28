«Его пытали, сломали рёбра»: мать новосибирца, задержанного по делу о «террористах», вышла на пикет

На пикет вышла Елена Стригина — мать задержанного новосибирца Армана Сагынбаева

Днём 28 октября у краеведческого музея в Новосибирске прошли одиночные пикеты противников дела о «террористическом сообществе», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Среди протестующих была мать задержанного новосибирца.







Одиночные пикеты против так называемого «пензенского дела» проходят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Хельсинки и других крупных городах мира, в том числе и в Новосибирске — у краеведческого музея.







На пикеты в разных точках у здания музея вышли трое сибирячек, в том числе Елена Стригина — мать 26-летнего Армана Сагынбаева, программиста, музыканта и вегетарианца, 5 лет назад переехавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.







К протестующим периодически подходили сотрудники полиции — но активных действий полицейские не предпринимали





«В 2017 году Армана арестовали [в Петербурге] — 6 ноября 17-го года. Он с тех пор в [пензенском] СИЗО — уже год прошёл, у них дело не срастается. А поскольку их пытали и избивали всяко-разно, и давление было, и угрожали, и мне в том числе угрожали, — их просто так никто не выпустит.





Мне дали увидеться минут 15 — я видела у него обожжённые руки, провода… Рёбра болят — рёбра, скорее всего, ему сломали. Он дышать не мог. В ужасном состоянии.







Пытаются что-то к ним приклеить. Но нужны факты, а кроме как выбитых показаний — ничего нет», — рассказала корреспонденту НГС Елена Стригина.







Акции протеста проходят во многих городах России и других стран





По её словам, Арман Сагынбаев познакомился с другими фигурантами дела на концертах — они стали общаться и писать музыку, а также увлекались страйкболом.







Арман Сагынбаев уже год находится в пензенском СИЗО





Как писала «Новая газета», по делу «Сети», известному также как «пензенское дело», проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, пишет издание. Фигуранты дела заявляли, что сотрудники спецслужб пытали их электротоком и требовали дать признательные показания.







Ранее в Первомайском сквере Новосибирска прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистов, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Участники протестных акций обвинили его в домогательствах по отношению к нескольким журналисткам.

