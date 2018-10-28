«Его пытали, сломали рёбра»: мать новосибирца, задержанного по делу о «террористах», вышла на пикет
26-летний новосибирец уже год находится в СИЗО
Днём 28 октября у краеведческого музея в Новосибирске прошли одиночные пикеты противников дела о «террористическом сообществе», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Среди протестующих была мать задержанного новосибирца.
Одиночные пикеты против так называемого «пензенского дела» проходят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Хельсинки и других крупных городах мира, в том числе и в Новосибирске — у краеведческого музея.
На пикеты в разных точках у здания музея вышли трое сибирячек, в том числе Елена Стригина — мать 26-летнего Армана Сагынбаева, программиста, музыканта и вегетарианца, 5 лет назад переехавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.
«В 2017 году Армана арестовали [в Петербурге] — 6 ноября 17-го года. Он с тех пор в [пензенском] СИЗО — уже год прошёл, у них дело не срастается. А поскольку их пытали и избивали всяко-разно, и давление было, и угрожали, и мне в том числе угрожали, — их просто так никто не выпустит.
Мне дали увидеться минут 15 — я видела у него обожжённые руки, провода… Рёбра болят — рёбра, скорее всего, ему сломали. Он дышать не мог. В ужасном состоянии.
Пытаются что-то к ним приклеить. Но нужны факты, а кроме как выбитых показаний — ничего нет», — рассказала корреспонденту НГС Елена Стригина.
По её словам, Арман Сагынбаев познакомился с другими фигурантами дела на концертах — они стали общаться и писать музыку, а также увлекались страйкболом.
Как писала «Новая газета», по делу «Сети», известному также как «пензенское дело», проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, пишет издание. Фигуранты дела заявляли, что сотрудники спецслужб пытали их электротоком и требовали дать признательные показания.
Ранее в Первомайском сквере Новосибирска прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистов, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Участники протестных акций обвинили его в домогательствах по отношению к нескольким журналисткам.
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Мария Морсина
Фото автора (1–3), rupression.com (4)