«Его пытали, сломали рёбра»: мать новосибирца, задержанного по делу о «террористах», вышла на пикет

26-летний новосибирец уже год находится в СИЗО

На пикет вышла Елена Стригина — мать задержанного новосибирца Армана Сагынбаева
На пикет вышла Елена Стригина — мать задержанного новосибирца Армана Сагынбаева

Днём 28 октября у краеведческого музея в Новосибирске прошли одиночные пикеты противников дела о «террористическом сообществе», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Среди протестующих была мать задержанного новосибирца.


Одиночные пикеты против так называемого «пензенского дела» проходят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Хельсинки и других крупных городах мира, в том числе и в Новосибирске — у краеведческого музея.


На пикеты в разных точках у здания музея вышли трое сибирячек, в том числе Елена Стригина — мать 26-летнего Армана Сагынбаева, программиста, музыканта и вегетарианца, 5 лет назад переехавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.


К протестующим периодически подходили сотрудники полиции — но активных действий полицейские не предпринимали
К протестующим периодически подходили сотрудники полиции — но активных действий полицейские не предпринимали


«В 2017 году Армана арестовали [в Петербурге] — 6 ноября 17-го года. Он с тех пор в [пензенском] СИЗО — уже год прошёл, у них дело не срастается. А поскольку их пытали и избивали всяко-разно, и давление было, и угрожали, и мне в том числе угрожали, — их просто так никто не выпустит. 


Мне дали увидеться минут 15 — я видела у него обожжённые руки, провода… Рёбра болят — рёбра, скорее всего, ему сломали. Он дышать не мог. В ужасном состоянии.


Пытаются что-то к ним приклеить. Но нужны факты, а кроме как выбитых показаний — ничего нет», — рассказала корреспонденту НГС Елена Стригина.


Акции протеста проходят во многих городах России и других стран 
Акции протеста проходят во многих городах России и других стран 


По её словам, Арман Сагынбаев познакомился с другими фигурантами дела на концертах — они стали общаться и писать музыку, а также увлекались страйкболом. 


Арман Сагынбаев уже год находится в пензенском СИЗО 
Арман Сагынбаев уже год находится в пензенском СИЗО 


Как писала «Новая газета», по делу «Сети», известному также как «пензенское дело», проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, пишет издание. Фигуранты дела заявляли, что сотрудники спецслужб пытали их электротоком и требовали дать признательные показания.


Ранее в Первомайском сквере Новосибирска прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистов, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому. Участники протестных акций обвинили его в домогательствах по отношению к нескольким журналисткам.

Прочтений: 10667

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (76)76
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено