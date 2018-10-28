Пропавший молодой новосибирец нашёлся в Юрге — в религиозной организации
Волонтёры закончили поиск 19-летнего Николая Орлова
Жителя Новосибирской области Николая Орлова искали с 18 октября — в выходные поисковики его нашли в некой религиозной организации.
Родные потеряли 19-летнего Николая Орлова, живущего в селе Сокур Мошковского района, 18 октября — вечером в этот день он ушёл из дома и перестал отвечать на звонки. В ориентировке поисковиков отмечалось, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Как рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин, Орлов найден на территории Юрги — в религиозной организации.
«Дальше, если человек хочет — пусть он там остаётся, но он пишет объяснительную в полицию, чтобы полиция закрыла розыск, а мы, соответственно, снимаем его с поиска»,
— объяснил порядок действий руководитель поискового отряда.
Что касается состояния здоровья найденного сибиряка, Шишкин затруднился оценить, как себя чувствует Николай Орлов — поскольку это должны сообщить медики, но, по его словам, состояние здоровья «терпимо».
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Мария Морсина
Фото lizaalert.org