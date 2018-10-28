«Любовь даром, сосисочки приветствуются»: новосибирцам дали протестировать ласковых собак

Тематикой акции стал предстоящий праздник Хеллоуин

Днём 28 октября в Первомайском сквере Новосибирска началась акция «Тест Драйв», на которой можно погулять и пообниматься с собаками, чтобы потом их забрать домой.







«Смысл этой акции в том, чтобы люди вообще узнали, что есть такой приют в Новосибирске. Приюты в основном находятся за городом, туда не все доезжают, а тут в центре города можно увидеть таких замечательных собачек», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр Первого городского приюта «Защити животных» Влада Живаева.







Акцию устроил Первый городской приют





Она так называется («Тест Драйв»), потому что горожане действительно могут «протестировать» собак





Понравившуюся собаку можно забрать домой





Она объяснила, что на акции можно погулять и сфотографироваться с собаками в фотозонах с оригинальными надписями («Улучшитель настроения», «Любовь даром, сосисочки приветствуются», «Поделюсь игрушками» и так далее). Также можно помочь приюту благотворительными взносами или кормом для животных.











Однако перед тем, как будущий хозяин заберёт собаку, он пройдёт собеседование и заключит с приютом договор





В истории акции были случаи, когда горожане забирали полюбившуюся собаку





«Тест Драйв» проходит в Новосибирске не в первый раз, и были случаи, когда горожане после акции действительно приходили за собаками. Сегодня в Первомайском сквере шесть собак — щенки, подростки и взрослые животные, сообщила волонтёр.







Сегодня в акции участвуют 6 собак





Среди участников и щенки, и взрослые животные





Акция продлится до 15:00





Тех, кто не успеет на акцию, приглашают 4 ноября на выставку-раздачу животных





Акция будет проходить сегодня до 15:00. Также приют устроит 4 ноября выставку-раздачу собак и кошек — в молодёжном центре «Звёздный» на улице Кошурникова, 20.











Животные часто участвуют в необычных акциях — ранее собаки-терапевты пришли в новосибирскую больницу к детям, которые подолгу лежат в палатах и страдают серьёзными заболеваниями.

