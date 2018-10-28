«Любовь даром, сосисочки приветствуются»: новосибирцам дали протестировать ласковых собак
После акции их можно забрать домой
Днём 28 октября в Первомайском сквере Новосибирска началась акция «Тест Драйв», на которой можно погулять и пообниматься с собаками, чтобы потом их забрать домой.
«Смысл этой акции в том, чтобы люди вообще узнали, что есть такой приют в Новосибирске. Приюты в основном находятся за городом, туда не все доезжают, а тут в центре города можно увидеть таких замечательных собачек», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр Первого городского приюта «Защити животных» Влада Живаева.
Она объяснила, что на акции можно погулять и сфотографироваться с собаками в фотозонах с оригинальными надписями («Улучшитель настроения», «Любовь даром, сосисочки приветствуются», «Поделюсь игрушками» и так далее). Также можно помочь приюту благотворительными взносами или кормом для животных.
«Тест Драйв» проходит в Новосибирске не в первый раз, и были случаи, когда горожане после акции действительно приходили за собаками. Сегодня в Первомайском сквере шесть собак — щенки, подростки и взрослые животные, сообщила волонтёр.
Акция будет проходить сегодня до 15:00. Также приют устроит 4 ноября выставку-раздачу собак и кошек — в молодёжном центре «Звёздный» на улице Кошурникова, 20.
Животные часто участвуют в необычных акциях — ранее собаки-терапевты пришли в новосибирскую больницу к детям, которые подолгу лежат в палатах и страдают серьёзными заболеваниями.
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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова