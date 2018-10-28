Знаменитые качели, спиленные депутатом, похоронили на складе
Про эти качели писали журналисты, а прокуроры проводили проверку — но их всё равно выбросили
Жители Краснообска обнаружили качели, спиленные в августе новосибирским депутатом. Они оказались на складе организации, занимающейся благоустройством.
Два месяца судьба качелей была неизвестна, но на днях их нашли жители Краснообска — недалеко от лесопарка Синягина. Качели лежат на складе организации, занимающейся благоустройством (СБОМ), — вместе с остатками мозаичных остановок, которые тоже снесли в посёлке.
«Я была поражена, увидев эти качели. Возможно, они были не в идеальном состоянии… Мне просто очень жалко, что демонтировали качели, на которых качались совсем недавно дети.
На территорию СБОМа нам посоветовал больше не заходить проходящий мужчина с собаками», — рассказала корреспонденту НГС жительница Краснобска.
Она добавила, что вместо качелей районные власти пообещали жителям воркаутную площадку. Судя по сайту краснообской администрации, работы по установке начнутся в ближайшее время — на площадку местный бюджет выделил 180 тысяч рублей.
Качели пропали с площадки у детского сада в Краснообске ещё в августе. Жители пытались остановить местного депутата Александра Лысикова — председателя депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству — он командовал «распилом». Но им не удалось его остановить, и качели переехали в СНТ «Тихие зори», где депутат числился одним из руководителей.
После публикации НГС об этом инциденте тему подхватили журналисты федеральных СМИ, а в район нагрянули прокуроры с проверкой.
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Мария Морсина
Фото vk.com/sib_observer, жительницы Краснообска